RECONEIXEMENT
Tarragona rep un nou premi com a Millor ciutat esportiva de la revista 'Gigantes'
El conseller Mario Soler va recollir el guardó que reconeix el compromís de la ciutat en el desenvolupament i la promoció de l'esport
L'Ajuntament de Tarragona ha rebut aquesta setmana el premi Gigante Apoyo Institucional, Tarragona, mejor ciudad de deportes que atorga anualment la revista Gigantes del Basket. El guardó l'han rebut una setmana després de recollir el Premio Nacional de Deporte atorgat pel Consejo Superior de Deportes (CSD).
El premi reconeix el ferm compromís de la ciutat en el desenvolupament i la promoció de l'esport, especialment, en l'àmbit del bàsquet. El conseller d'Esports i Turisme Esportiu, Mario Soler, va ser l'encarregat de recollir el premi en la 38a edició de la Gala de Premis Gigantes del Basquet que va tenir lloc ahir al vespre a la seu d'Endesa de Madrid aquest dilluns.
En el seu discurs en el transcurs de la gala, Soler va manifestar que «fa tres anys que des de l’Ajuntament de Tarragona vam començar una aposta molt important pel que és un dels més grans motors de transformació social, l’esport. Aquesta aposta, l’excel·lent ubicació de Tarragona i les instal·lacions de qualitat de les quals disposem, ens han portat a ser seu d’esdeveniments de primer nivell. Pel que fa al bàsquet, després de diverses edicions de la lliga catalana ACB, la Minicopa Endesa i moltes altres cites, aquest any estem preparats per ser la seu de la Copa de la Reina, una grandíssima cita que ens fa molta il·lusió». El conseller també va destacar que aquest guardó «és per totes aquelles persones, clubs i entitats de la ciutat que són el veritable motor de l'esport tarragoní».
Els Premios Gigantes són uns guardons anuals organitzats per la revista especialitzada Gigantes del Basket per reconèixer els protagonistes més destacats del bàsquet espanyol i internacional. S’atorguen des de finals dels anys 80 i s’han consolidat com un dels reconeixements més prestigiosos del bàsquet a Espanya. El premi també distingeix les ciutats que aposten de manera decidida pel bàsquet i per l’esport com a motor de projecció, cohesió i dinamització econòmica.