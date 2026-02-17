CULTURA
Tarragona celebra l’Any Nou Xinès a l’Espai Jove Kesse amb una setmana plena de cultura
La programació culminarà dissabte amb una Jornada Cultural Xinesa oberta a tota la ciutadania
Tarragona s’omple aquests dies de tradició i cultura oriental amb la celebració de l’Any Nou Xinès 2026 a l’Espai Jove Kesse. L’equipament municipal acull al llarg del mes de febrer una proposta d’activitats obertes al jovent i al conjunt de la ciutadania, que tindrà el seu punt àlgid aquest dissabte 21 amb una jornada especial emmarcada en el cicle Cultura Kesse.
Les activitats són organitzades i dinamitzades per l’Associació d’Estudiants i investigadors Xinesos de la URV, que comparteixen durant aquests dies amb el públic diferents elements de la seva cultura a través de propostes obertes, participatives i pensades per apropar tradicions i expressions artístiques a la ciutat.
Durant aquesta setmana, els i les joves poden apropar-se a diferents expressions de la cultura xinesa a través d’activitats d’arts tradicionals, com la cal·ligrafia, la creació de finestres decoratives, els papers retallats i un taller de cuina.
El moment central serà la Jornada Cultural Xinesa d’aquest dissabte a les 19 h, una exhibició oberta al públic general que combinarà música, dansa i presentacions culturals. L’acte posarà el punt final a les activitats amb una proposta vibrant i participativa. El programa inclou teatre d’ombres xineses, dansa del ventall, dansa Feitian, dansa amb hanfu, interpretació amb guzheng, dansa del drac i Bian Lian, l’art tradicional del canvi de màscares.
Paral·lelament, el cicle Cultura Kesse continua la seva programació habitual. Aquest programa estable proposa cada divendres a les 20 h una cita cultural diversa amb concerts, exposicions, performances i propostes artístiques i comunitàries. Aquesta setmana, de manera excepcional, el cicle oferirà una doble sessió divendres i dissabte per integrar l’activitat especial dedicada a l’Any Nou Xinès. Divendres tindrà lloc el concert del duet Nat & Ka, un duet format el 2019 que va començar amb la intenció d’aprendre i estudiar la música d’Amèrica del Sud.
A poc a poc va anar transformant-se en un viatge sense moure’s del lloc, que ens porta a recórrer un continent sencer de la mà d’un grapat de cançons, triades amb afecte; versions íntimes i senzilles de la mà de Natalia Puertas Cavero (Perú), sociòloga i cantant, i de Karim Habib El Fakih (Veneçuela), guitarrista i compositor.