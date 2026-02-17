MOBILITAT
Circulació normalitzada a l'A-7 a Tarragona en sentit Barcelona després de l'accident
El sinistre havia obligat a circular només per un carril i ha provocat cues de fins a 2 km
La circulació a l’A-7 es torna a normalitzar després d'haver quedat afectada aquest migdia a Tarragona en sentit Barcelona a causa d’un accident. L’avís es va rebre cap a les 14.00 hores i, inicialment, es va tallar completament la via en aquest tram.
Posteriorment, es va habilitar un carril per permetre el pas de vehicles, tot i que s'han registrat retencions de fins a 2 quilòmetres. Encara no hi ha confirmació exacta del nombre de vehicles implicats, que podrien ser dos o tres, i les persones ferides serien de caràcter lleu.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions d’emergència per atendre la incidència i restablir la normalitat al més aviat possible.