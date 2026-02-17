Cap de la Unitat Policial de Reforç i Proximitat de la Guàrdia Urbana de Tarragona
Policial
«No som antiavalots, som una unitat proactiva i de reforç en zones sensibles»
L’Inspector de la Guàrdia Urbana de Tarragona dirigeix la Unitat Policial de Reforç i Proximitat. Una nova àrea que fa sis mesos que treballa a la ciutat i que busca acabar amb la sensació d’inseguretat entre un sector de la ciutadania
Quan es va gestar la creació de la Unitat Policial de Reforç i Proximitat (UPRP)?
«És un projecte que ve de fa molt de temps, des que l’intendent va entrar al cos i jo ho vaig fer pocs mesos després. Vam veure que la Guàrdia Urbana tenia unes necessitats que s’havien de complir. Barcelona té la seva unitat, Reus una de semblant, però nosaltres vam donar el pas de formalitzar de forma permanent aquesta unitat. Vam demanar a l’alcalde que la decretés i dins l’organigrama que vam fer, un canvi molt radical al cos, ja està incorporada».
Com està configurada a nivell de personal?
«Tenim dos caporals titulars i dos de reserva. Pel que fa als agents, són dotze de titulars i fins a vint de reserves. D’aquesta forma garantim que sempre tenim el personal de la furgoneta de forma completa, que no tenim mancances».
Quina és la naturalesa de la unitat?
«Quan la vam presentar hi va haver confusió. No som uns antiavalots. Encara que si Mossos ens reclama, estem formats i procedirem al seu costat, però no entrem en un camp que no ens toca».
Llavors, quina és la seva funció?
«Som una unitat proactiva, enfocada, tal com diu el seu nom, al reforç de forma transversal amb altres unitats de la Guàrdia Urbana. Patrullem zones d’oci, zones com la Rambla Nova, on hi ha botigues o gran afluència de persones».
Proactiu, no reactiu
Com planifiquen aquestes actuacions?
«Sempre les actuacions són planificades, mai són de reacció. Encara que si hi ha un servei reactiu, van. Però l’essència quan vam formar aquesta unitat és que sigui proactiva. Ens arriben inputs de la ciutadania, de les associacions de veïns. Per exemple, si ens diuen que a una plaça hi ha grups de joves fent botellot de 8 persones, una patrulla no pot treballar aquest problema. Hi va la UPRP».
Quin balanç en fan d’aquests primers mesos?
«Ens vam estrenar al setembre, per Santa Tecla. ‘A lo grande’ (riu). I a nivell de dades crec que tenim uns números impecables. Les persones identificades són quasi 3.500 des que vam començar. És una unitat que treballa ja amb una problemàtica identificada i va per feina. No prova a veure si troba quelcom, sinó que ja sap que trobarà quan va al lloc on l’han cridat».
Quin impacte acostumen a tenir quan actuen?
«Quan baixem del furgó policial, ja hem fet pràcticament la meitat de la feina. Ja ho fem d’una forma determinada. Fem una línia i això ja impacta. Et poses la boina, poses la defensa, ja hi ha un protocol per fer. I l’impacte visual és immediat. Quan arribes al grup, ja estan pensant què passarà».
Quines han sigut fins ara les zones o franges horàries principals d’actuació?
«Agafem tota la ciutat. No agafem ni un barri, ni només la Rambla, estem en tota la ciutat. Des de la Rambla de Campclar si fa falta a la Punta de la Móra. Com que anem de forma quirúrgica, a problemes ja establerts, les problemàtiques les tenim sobretot a la nit i de cap de setmana. També fem, per exemple, el Mercat de Bonavista pel matí».
I en temes d’ordre públic, com manifestacions?
«En ordre públic, nosaltres no toquem si no ens criden. Nosaltres tenim la nostra feina. Fem la nostra. La competència exclusiva és de Mossos. Cal dir que la col·laboració entre cossos és molt bona».
Com augura el futur de la unitat? Preveuen ampliar-la?
«La resta d’unitats estan molt contents, el canvi ha sigut molt radical. Molts ens pregunten si obrirem més places. Jo crec que hem guanyat molt amb aquesta unitat. Quan arribi l’any farem una valoració, amb tot d’estadístiques i veurem què podem millorar».
Quin és el seu objectiu final?
«L’objectiu que té la policia i aquesta unitat és que la percepció d’inseguretat estigui baixa, que la gent se senti segura. Que vagi per la Rambla, vegi un parell de policies i li doni aquesta sensació de seguretat. Treballem perquè això, amb el temps, es pensi sempre de forma positiva».