Diari Més

SOCIETAT

El retorn més esperat: el Cortijo de Tarragona reobrirà portes aquest dimecres

El temple dels esmorzars de forquilla de la ciutat tornarà a aixecar la persiana després de la dolorosa mort d'un dels seus propietaris

Imatge d'arxiu del Bar Cortijo de Tarragona

Imatge d'arxiu del Bar Cortijo de Tarragona

Publicat per
Rubén Pizarro

Creat:

Actualitzat:

El bar El Cortijo de Tarragona tornarà a obrir aquest dimecres després d’unes setmanes marcades per la tristesa per la mort d’un dels seus propietaris, als 61 anys. L’establiment, tot un referent dels esmorzars de forquilla a la ciutat, reprendrà l’activitat amb la voluntat de mantenir viu el seu esperit de sempre.

En un missatge adreçat a la clientela, l’equip ha expressat: «Estimats amics i clients, aquest dimecres tornem amb el mateix plaer de servir-vos com els darrers 48 anys. Gràcies, Tete, per tot el que hem viscut!». Unes paraules que reflecteixen l’emoció i el record cap a qui va formar part essencial de la història del local.

El Cortijo, situat al carrer Rebolledo, a la Part Baixa de Tarragona, va ser inaugurat l’any 1978 i des d’aleshores s’ha consolidat com un punt de trobada habitual per a generacions de tarragonins. Amb la reobertura, el bar enceta una nova etapa sense renunciar a l’essència que l’ha convertit en tot un símbol gastronòmic popular de la ciutat.

tracking