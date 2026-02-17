SOCIETAT
El retorn més esperat: el Cortijo de Tarragona reobrirà portes aquest dimecres
El temple dels esmorzars de forquilla de la ciutat tornarà a aixecar la persiana després de la dolorosa mort d'un dels seus propietaris
El bar El Cortijo de Tarragona tornarà a obrir aquest dimecres després d’unes setmanes marcades per la tristesa per la mort d’un dels seus propietaris, als 61 anys. L’establiment, tot un referent dels esmorzars de forquilla a la ciutat, reprendrà l’activitat amb la voluntat de mantenir viu el seu esperit de sempre.
En un missatge adreçat a la clientela, l’equip ha expressat: «Estimats amics i clients, aquest dimecres tornem amb el mateix plaer de servir-vos com els darrers 48 anys. Gràcies, Tete, per tot el que hem viscut!». Unes paraules que reflecteixen l’emoció i el record cap a qui va formar part essencial de la història del local.
El Cortijo, situat al carrer Rebolledo, a la Part Baixa de Tarragona, va ser inaugurat l’any 1978 i des d’aleshores s’ha consolidat com un punt de trobada habitual per a generacions de tarragonins. Amb la reobertura, el bar enceta una nova etapa sense renunciar a l’essència que l’ha convertit en tot un símbol gastronòmic popular de la ciutat.