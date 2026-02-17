SOCIETAT
El Port de Tarragona proposa a Saragossa una aliança estratègica amb la logística aragonesa
Castellà defensa la col·laboració transregional per impulsar el ferrocarril i noves infraestructures portuàries
El Port de Tarragona ha reforçat aquest dimarts el seu compromís amb l’Aragó durant la jornada ‘Port Tarragona: creando cadenas de valor para el noreste de la península’, celebrada a la Cámara de Zaragoza. Santiago J. Castellà, president del Port, ha defensat la importància d’una estratègia conjunta per potenciar el transport ferroviari i les infraestructures logístiques, amb l’objectiu de consolidar el nord-est peninsular i la vall de l'Ebre com a regió competitiva.
Segons Castellà, els projectes del port tarragoní, com la nova terminal marítima per a contenidors i càrrega general, així com la terminal ferroviària de Guadalajara – Marchamalo, obriran oportunitats de negoci tant per a Port Tarragona com per al sector industrial i logístic aragonès, reforçant l’eix logístic que uneix Catalunya i l’Aragó.
La jornada ha comptat amb la presència dels presidents de les cambres de comerç de Saragossa, Jorge Villarroya; Terol, Antonio Santa Isabel; i Osca, Manuel Rodríguez Chesa; a més dels presidents de les cambres de comerç de Tarragona, Laura Roigé; de Reus, Mario Bàssora i de Lleida, Jaume Saltó. També han assistit representants d'Aragón Plataforma Logística i d'Aragón Exterior.
En ella, el president de Port Tarragona ha assegurat que comptar amb un eix logístic consolidat i competitiu en el nord-est peninsular «és clau per al desenvolupament d'Aragó i Catalunya». En aquest sentit, Santiago Castellà ha afegit que «els ports de Tarragona i Barcelona hem de treballar conjuntament amb el sector logístic aragonès per a mantenir i augmentar la nostra competitivitat. Per això, venim avui a plantejar una nova aliança amb la logística aragonesa».
Noves cadenes de valor
Castellà ha explicat que actualment la relació entre Port Tarragona i Aragó es concentra en l'àmbit de la logística de productes agroalimentaris, principalment cereals. No obstant això, ha detallat que «existeixen nous tràfics com la pasta de paper, els automòbils, la producció energètica vinculada al sector eòlic o els prefabricats de construcció, que poden generar noves cadenes de valor entre el port i Aragó».
El creixement d'aquests tràfics portuaris està estretament relacionat amb el desenvolupament de projectes estratègics per al port tarragoní, ha comentat el president durant la jornada. Un d'aquests projectes és la nova terminal marítima del Moll d’Andalusia, que es troba en licitació. Aquesta terminal podrà acollir operatives de càrrega general i contenidors i tindrà capacitat per a gestionar fins a 125.000 TEUs. «L'entrada en funcionament d'aquesta nova terminal canviarà molt la dinàmica del port, ja que ens permetrà atreure nous tràfics, i també la seva relació amb la logística aragonesa», ha afirmat el president de Port Tarragona.
Més ferrocarril
Un altre dels projectes que està desenvolupant el port amb un impacte directe per a tot el sector logístic del nord-est peninsular és la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo. Es tracta d'un port sec de 150.000 m², amb capacitat per a 100.000 TEUs, que ampliarà la zona d'influència del port fins al centre de la península.
Castellà ha destacat la ubicació estratègica d'aquesta terminal, situada a escassos 60 quilòmetres de Madrid, però fora de l'àrea més congestionada, i les sinergies que es generaran amb la terminal marítima del Moll d’Andalusia i la terminal ferroviària de la Boella, que el port té dins del seu recinte. «La terminal de Guadalajara - Marchamalo ens permet unir el Corredor Mediterrani amb el Corredor de l'Ebre i el Corredor d'Henares i ens converteix en el vèrtex capaç d'articular el moviment de mercaderies, tant d'importació com d'exportació, entre la península, la façana mediterrània i el continent europeu», ha explicat Castellà. I ha afegit: «Volem anar de bracet de l’Aragó en aquesta unió».
Així mateix, el president de Port Tarragona ha indicat que, perquè aquesta unió entre corredors ferroviaris sigui competitiva, cal «millorar la connexió entre Tarragona i Aragó amb desdoblament del traçat, gàlibs i apartadors, i aquí també volem treballar en diàleg amb Aragó, per a desenvolupar una infraestructura que respongui a les necessitats d’ambós territoris».
Oportunitats de negoci
Santiago Castellà ha aprofitat la jornada organitzada per la Cámara de Zaragoza per a atreure l'interès del sector empresarial aragonès, que «pot beneficiar-se d'un port pròxim, no saturat i que oferirà nous espais per a tràfics tradicionals i, especialment, per a nous tràfics».
En finalitzar la jornada, el president de Port Tarragona, juntament amb directius del Port, ha mantingut reunions de treball amb els operadors logístics aragonesos Grup Samca, CSP Iberian Saragossa Rail Terminal SL i TMZ, per a explorar vies de col·laboració i oportunitats de negoci.