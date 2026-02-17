Societat
Pandora Comparsa guanya el Carnaval de Tarragona 2026 amb 'El Jardí dels Ocells del Paradís'
Aerodance obté el segon premi amb la comparsa 'Sortílega'
Aquest dimarts 17 de febrer a la nit, des de la plaça de la Font, s’ha fet públic el veredicte del Concurs de Comparses i el lliurament dels premis del Carnaval de Tarragona 2026. El primer premi, i per tant el Trofeu «Ninot del Carnaval», ha estat per la comparsa Pandora amb la temàtica El Jardí dels Ocells del Paradís. Com a primera classificada s’ha endut 1.500 euros i properament haurà de decidir si l’any que ve regnarà com a Rei o com a Reina del Carnaval 2027. El segon premi, i per tant el Trofeu «Ninota del Carnaval», ha estat per la comparsa Aerodance amb la temàtica Sortílega, que com a segona classificada s’ha endut 1.000 euros.
Pel que fa als premis honorífics, el de «Participació i Promoció 2026», dotat amb 200 euros, ha estat per La Colla la Bota, per la seva participació en diferents actes i sobretot per haver recollit la història dels judicis en un llibre. El premi «Simpatia 2026», també amb 200 euros, ha recaigut en El Petit Príncep de la comparsa Cayo Largo, considerat el veritable protagonista de la història. El premi «Sàtira 2026», igualment dotat amb 200 euros, ha anat a parar a la comparsa La Murga per la seva sàtira sobre les balisses, mentre que el premi «Sostenibilitat 2026», també de 200 euros, s’ha atorgat a la comparsa Platinum per l’aprofitament de closques de musclo recollides en diferents restaurants.
Els 15 premis ex aequo a la qualitat han estat per les comparses que han obtingut millor puntuació en la Rua de l’Artesania de dissabte i que intervindran en la Rua de Lluïment del diumenge de Carnaval del 2027. Totes elles han rebut una distinció acreditativa i 350 euros. Les comparses premiades han estat Amics de la Part Alta, Artífex Comparsa, AVV Residencial Palau – Torres Jordi, Cayo Largo, Colours Fantasy, Comparsa La Unió ACUAE, Comparsa Platinum, Escola de dansa i comparsa Aerodance, Golden Time, Grup de Dansa i Comparsa Disc 45, La Ballaruga, Màgic Dansa, Pandora Comparsa, Som i Serem i Spectrum Comparsa.
El jurat d'enguany
El jurat d’aquesta edició ha estat integrat per la perruquera i caracteritzadora Ariadna Fa Lladó, l’actriu Farners Rubio Moreno, el coreògraf Héctor López Carod, l’escenògraf Josep Pijuan Robledo, la perruquera Macarena Muñoz Moreno i el fotògraf Manel Rodríguez Granell, responsables de valorar les comparses participants i decidir el veredicte final del Carnaval de Tarragona 2026.