L'Audiència de Tarragona celebrarà enguany cinc macrojudicis, incloent-hi Innova, Inipro i el de la cooperativa de l'Aldea
Perarnau valora positivament que es facin judicis a la tarda
L'Audiència de Tarragona celebrarà enguany cinc macrojudicis: el de la peça principal del cas Innova, el cas Inipro, el de la cooperativa de l'Aldea, un sobre blanqueig de capitals amb 42 acusats i un de relacionat amb tràfic de drogues.
Ho ha explicat aquest dimarts el president de l'Audiència de Tarragona, Joan Perarnau, en el marc de la reunió de la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que s'ha celebrat a Tarragona i que ha comptat amb la presència de la presidenta del TSJC, Mercè Caso. Perarnau ha reiterat la situació de saturació que viuen des de fa anys. Per alleugerir el col·lapse, ha reclamat més magistrats i s'han començat a fer vistes a la tarda, fet que ha valorat positivament.