La justícia a Tarragona combat la saturació fent judicis a la tarda: «Som els únics en fer-ho al país»
En alguns moments d’enguany, fins al 65% de les places judicials han estat vacants
No per reiteratiu deixa de ser notícia. La justícia a Tarragona pateix manca de personal i afronta greus retards davant la situació de saturació dels jutjats. És una de les províncies que pitjor està a tot Espanya. I ho combat amb una mesura única a tot l’estat: fer judicis a la tarda. «Fa uns tres mesos que dos dies a la setmana, de 16 a 20 hores, fem judicis a la tarda. Hem estat dos anys darrere del Ministeri perquè ens ho deixessin fer», va explicar ahir Joan Perarnau, president de l’Audiència de Tarragona.
L’administració estatal va denegar la petició fins a dos cops. L’autorització inicial és per sis mesos, però davant el bon funcionament de la mesura, Perarnau va avançar que es demanarà la pròrroga per sis mesos més. «La veritat és que està sent un èxit», va dir el president de l’Audiència, conscient del «sacrifici» que implica per a tots els operadors jurídics involucrats: policies, funcionaris, advocats i advocades, i els mateixos magistrats. Perarnau va revelar que en alguns moments d’enguany fins al 65% de les places judicials han estat vacants, una dada que il·lustra la profunditat del problema. La mobilitat dels jutges és un dels factors que més malmeten el bon funcionament dels partits judicials. Mercè Caso, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), va remarcar que partits com Amposta o Valls pateixen una altíssima rotació de professionals, fet que genera «inestabilitat» i «dificulta l’arrelament» dels magistrats al territori. Caso ha visitat avui Tarragona per assistir a la reunió de la sala de govern del TSJC.
Complement específic
Un altre factor que desincentiva la incorporació a la judicatura a Catalunya és el cost de la vida. Caso va reivindicar la creació d’un complement econòmic específic per als jutges i jutgesses que exerceixin a Catalunya, similar al que ja existeix per als funcionaris de les comunitats insulars, el País Basc o Navarra. «Viure aquí a Catalunya és molt car i això qualsevol persona ho pot veure», va dir la presidenta del TSJC. «L’accés a l’habitatge és difícil i el jutge té un sou, i amb aquest sou li arribarà molt menys aquí que a altres comunitats», va reblar.
Pel que fa a l’anunci del Govern sobre l’arribada de nous jutges, Perarnau va dir que la proposta és molt semblant a la que ells van plantejar, tot i que han demanat que els que es destinin a Tarragona siguin més.
Ara sí, Fòrum
Pel que fa al futur Fòrum de la Justícia, tant Perarnau com Caso van celebrar que el mes que ve, si tot va bé, arrenquin les obres. La presidenta del TSJC va remarcar que aquest nou espai naixerà ja amb la concepció de la nova llei d’eficiència. «Serà la gran joia de la normativa. Ja es projectarà com ha de ser», va dir Caso. Amb tot, encara queden uns tres anys pel nou edifici.