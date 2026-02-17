SUCCESSOS
Intervenen a Huelva un paquet postal amb 36 quilos de marihuana amb destí Tarragona
L’organització havia incorporat un dispositiu de geolocalització per fer seguiment de l’enviament
El Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària ha intervingut a Huelva un paquet postal amb 36,7 quilos de marihuana amb destinació a Tarragona que incorporava un dispositiu de geolocalització inserit per l’organització per controlar l’enviament.
Entre les funcions que té encomanades el Departament de Duanes, a través de Vigilància Duanera, està la inspecció i control dels enviaments de paqueteria que es realitzen a través dels centres logístics de distribució. En el marc d’aquestes tasques, el passat 5 de febrer es van realitzar diferents inspeccions de paquets postals en el centre de distribució de Huelva, detectant-se per part dels agents d’Aduanes diversos paquets sospitosos, que una vegada comprovats van donar resultat positiu en estupefaents.
Entre les actuacions destaca un va enviar intervingut en l’empresa de paqueteria GLS de Huelva, amb destí Tarragona, que, contenia al seu interior flor de marihuana amb un pes total de 36,7 quilos d’aquesta substància.
L’enviament de substàncies estupefaents a través d’empreses de paqueteria és un sistema freqüentment utilitzat per les organitzacions criminals de narcotraficants amb la intenció d’intentar eludir els controls duaners i policials i així minimitzar els riscos de ser detectats i aturats.
Aquestes organitzacions criminals adopten mesures de seguretat amb tecnologia que els permeten conèixer i controlar a tota hora la ruta d’aquests enviaments de substàncies il·legals. En el cas de l’enviament a Tarragona, dins del paquet on es van intervenir els 36,7 quilos de marihuana es va trobar un dispositiu de geolocalització col·locat per l’organització de narcotraficants amb la intenció de controlar i seguir l’enviament.
La mercaderia intervinguda ha estat posada a disposició de la Secció d’Instrucció de Huelva en funcions de guàrdia, que coneix dels fets. La investigació continua oberta per aconseguir la plena identificació dels responsables, per la qual cosa no es descarten detencions.