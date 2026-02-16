Tarragona invertirà 160.000 euros per millorar l'accessibilitat al Parc de la Ciutat amb una nova rampa
L'Ajuntament ha licitat les obres per fer l'estructura, la qual es construirà des de Battestini
L’Ajuntament de Tarragona ha licitat la construcció d’una nova rampa per a millorar l’accessibilitat al Parc de la Ciutat. Aquesta estructura permetrà connectar la vorera de l’intercanviador de Battestini amb la zona de jocs infantils, superant el desnivell existent —d’uns quatre metres d’alçada aproximadament— amb un itinerari que estarà adaptat a la normativa vigent.
Actualment, ja existeix una rampa integrada a les escales més properes al carrer Pere Martell, però aquesta no compleix amb els requisits que estableix el Codi d’accessibilitat de Catalunya. Segons els plecs tècnics, presenta un pendent del 10,57% al llarg de 21 metres sense replans intermedis. Té una amplada d’1,5 metres, però no compta amb baranes. A més, el seu estat i la seva configuració la fan poc segura i adequada per al pas de cadires de rodes i persones amb mobilitat reduïda.
El nou camí tindrà forma de ziga-zaga, amb trams rectes inferiors a nou metres de longitud i plataformes intermèdies. En aquest cas, el pendent màxim serà del 8%, mentre que l’amplada s’augmentarà fins als 2,2 metres, per sobre del mínim exigit. No hi haurà obstacles en tot el recorregut, que disposarà de pavimentació tàctil als extrems per avisar les persones invidents. Tanmateix, es col·locaran passamans a banda i banda, es reforçarà l’enllumenat amb l’ampliació de la línia més propera del parc i s’implementarà nova senyalització.
El projecte inclou també la instal·lació de nou mobiliari urbà amb cadires de formigó en els diferents replans del recorregut, que no funcionarà només com un punt d'accés, sinó que serà també «un lloc per contemplar i gaudir del Parc de la Ciutat». El pressupost de la licitació ascendeix fins als 159.459,97 euros (IVA inclòs) i es preveu que el termini d’execució d’obres sigui de sis mesos.
Renovar la zona de jocs
Més enllà de millorar l’accessibilitat, la intenció del consistori és renovar l’actual zona de jocs infantil, justament on desembocarà la nova rampa. Tal com va explicar el conseller d’Espais Públics, Guillermo García, a Diari Més fa poc més d’un any, la voluntat del govern municipal és adaptar aquesta àrea per fer-la «inclusiva» i apta per als nens i nens amb capacitats diverses.
Aquesta intervenció, que es farà en una segona fase, suposaria la desaparició de l’antic skatepark i la cistella de bàsquet. Tot i que encara no hi ha cap consignació econòmica, es calcula que la inversió podria rondar entre els 250.000 i els 300.000 euros. Durant aquest mandat, ja s’han renovat i ampliat diferents parcs infantils de la ciutat, com el de les places Verdaguer, Josep Maria Salvadó i Urpí, i General Domènech Batet i Mestres. En tots els casos, s’ha volgut afavorir la inclusió i l’accessibilitat de les àrees de joc.
Pel que fa al Parc de la Ciutat, també s’han dut a terme millores els darrers mesos. El passat estiu, es van substituir les 75 llumeneres existents per altres amb tecnologia LED i, a més, es van incorporar 60 nous punts de llum.