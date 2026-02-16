GASTRONOMIA
Tarragona, bressol de la millor gastronomia estatal amb la Gala de los Soles Repsol 2026
La Gala reconeix 83 nous establiments i reforça el lideratge de Catalunya, amb estrenes destacades a la demarcació com QuintaForca (Nulles) i Cervus (Reus)
«Guía Repsol té tot l’any posat el radar dels restaurants que barregen intel·ligència i intuïció i els busca proactivament per tot el territori perquè continuem provant coses noves. Les tendències ‘gastro’ evolucionen cada any i en aquesta edició 2026 la fusió entre diferents regions d’Espanya substitueix a les influències més exòtiques, que tant temps han prevalgut als restaurants. Hi ha propostes també rupturistes, que conviuen amb d’altres més evocadores i la conciliació s’estén al sector», ha explicat María Ritter, directora de Guía Repsol.
Entre els 83 nous Soles que se sumen aquest any a la comunitat de Guía Repsol, es distingeixen 3 restaurants amb Tres Soles, la màxima qualificació: ‘A Tafona' (A Coruña), ‘Ramón Freixa Atelier’ (Madrid) i ‘Voro’ (Mallorca), que evidencien l’heterogeneïtat que gaudim al nostre país. On és possible trobar cuines molt diverses que defensen els fonaments del lloc en el qual es troben enclavades, però comparteixen una cultura comuna amb nexe d’unió.
Així, la proposta de Lucía Freitas a Santiago de Compostela destil·la sabor atlàntic i s’enorgulleix de l’ànima gallega, amb la visió moderna de qui estima l’origen i ha construït un univers propi, en el que les productores i artesanes són part fonamental. A Capdepera (Mallorca), el cuiner de Jaén Álvaro desplega a ‘Voro’ un mosaic mediterrani filtrat per la seva memòria andalusa, en el que les característiques de cada producte s’espremen amb creativitat. Ramón Freixa, rere un parèntesi tancat per canvi d’ubicació, revalida els Tres Soles en el gastronòmic Atelier, on en una barra només per a 10 comensals busca el clímax a través d’una experiència exclusiva.
Onze són els restaurants que s’estrenen amb Dos Soles Guía Repsol. Es reconeix el diàleg entre vi i cuina ‘Barahonda’, ubicat en un celler centenària a Yecla (Murcia); ‘Bascoat’ (Madrid), on sobresurt una cuina basca actualitzada; ‘Callizo’, que aposta per la cuina de muntanya de l’Alt Aragó a Ainsa (Osca); ‘Dos Palillos’ (Barcelona), en el qual el Mediterrani i l’Asia s’uneixen amb èxit; ‘Dromo’ (Badajoz) barreja de memòria familiar amb avantguarda per exalçar sabors populars; ‘Fierro’ (Valencia) transita entre la costa i l’horta de l’entorn i Argentina; ‘La Bicicleta’ a Hoznayo (Cantabria), es mou entre l’actual i l’atemporal per esmicolar les arrels; ‘Mesón Sabor Andaluz’ eleva el producte humil amb una cuina emocional i familiar a Alcalá del Valle, a la serra de Cadis; ‘San Hô’ a Tenerife, és un viatge culinari mestís amb parada a les set illes canàries; a ‘Smoked Room’ (Madrid), les brases i la temporada són protagonistes en aquesta omakase, i a ‘Vandelvira’ (Jaén) els vegetals són els reis d’un menú pegat a la terra.
Els joves cuiners són multitud entre els 69 Un Sol Guía Repsol 2026. Partidaris de menús més curts i assequibles responen a les demandes d’un comensal que busca frescor i canvis freqüents per a continuar la temporada al detall. «Guía Repsol es distingeix des de fa dècades per estar enganxada al carrer, detectant tendències, reconeixent tant als qui porten tota una vida defensant un projecte culinari com als qui arriben amb una mirada fresca i transformadora. En aquesta edició, més d’una trentena de joves cuineres i cuiners s’incorporen a la Guía amb propostes sostenibles, creatives i plenes de futur. Aquesta barreja de veterania i joventut és una de les nostres majors riqueses», ha destacat el president de Repsol, Antonio Brufau.
En prop d’una vintena de restaurants és possible dinar molt bé al voltant de 50 euros, com a Trèsde (Madrid), Moral (Santa Cruz de Tenerife) o Farigola&Menta (Valencia). La fusió internacional minva mentre augmenta entre territoris d’Espanya, d’ella presumeixen restaurants com Cervus (Tarragona) un mix entre Catalunya i Andalusia; Troqué (Adeje) que entronca Canàries amb País Basc i Astúries; o Besta (Barcelona) que mira al Mediterrani i a l’Atlàntic gallec. Seure en una barra proporciona entrada en primera fila a l’espectacle de cuinar en directe, com a EMi (Madrid), 539 Plats Forts en Puigcerdá (Girona), El Bar Old School Food (Mérida) o Siseo (Lleida) i és una opció cada cop més estesa.
A les cartes hi ha un regrés als processos artesanals d’abans, com l’elaboració d’embotits propis, que no para de contagiar-se, així com el predomini de les verdures treballades com a plat principal que s’han convertit en protagonistes. Pel que fa a tècniques, les brases estan imparables després de fer el salt dels rostidors tradicionals a les cuines urbanites.
Andorra entra a Guía Repsol aquest 2026 amb Un Sol per a Ibaya, obrint la porta a futures distincions, i 7 Recomendados, categoria que a partir d’aquesta edició passa a denominar-se Restaurantes Guía Repsol. La Gala s’ha celebrat en col·laboració amb Catalunya, la comunitat amb més Sols d’Espanya, el 16 de febrer. El Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha sigut l’escenari d’un acte emotiu i divertit presentat per Lorena Castell i Jorge Ponce. Les cuineres i cuiners guardonats han pogut gaudir de ciutats tan emblemàtiques com Tarragona i Reus, on es va celebrar la festa de benvinguda als nous Soles el diumenge 15 de febrer.
«Catalunya és avui el territori amb més restaurants amb Soles de la Guía Repsol en tot l’Estat, i això no és un lideratge numèric. És el resultat d’una manera d’entendre la gastronomia basada en el respecte per la tradició, l’excel·lència del producte i la capacitat constant de reinventar-se. La celebració de la Gala dels Soles Guía Repsol a la Costa Daurada, coincidint amb la distinció de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, suposa un nou aval a l’excel·lent moment que viu la gastronomia catalana i l’alt nivell de la seva cuina», en paraules del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper.
Per la seva part, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha afirmat que «per a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre acollir la pre-gala i la gala dels Soles Guía Repsol i els Soletes representa una oportunitat única de mostrar-nos com una potència gastronòmica de primer nivell, per la quantitat, qualitat i diversitat de productes agroalimentaris i d’establiments de restauració».