GASTRONOMIA
Tarragona acull avui la Gala de Sols Guia Repsol 2026
La gran festa de la gastronomia espanyola se celebrarà al Palau Firal i de Congressos de la ciutat
El Palau Firal i de Congressos de Tarragona acollirà aquest dilluns a la nit a un gran nombre de cuiners i cuineres de tot Espanya a la Gala de Sols Guia Repsol. Es tracta de la gran festa de la gastronomia espanyola, que aquest any se celebra a la capital, i on es coneixerà els guanyadors d’aquest preuat reconeixement gastronòmic. És la primera vegada que la festa es fa a Catalunya. A més, l’acte coincideix amb el 50 aniversari de la petroliera de la companyia a la ciutat.
Catalunya, reconeguda com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, és el territori amb un major nombre de restaurants amb Sols Guia Repsol a Espanya. Sumen un total de 113 en l’edició 2025, dels quals 13 estan ubicats a la província de Tarragona. Es pot destacar que Catalunya encapçala també el nombre d’establiments guardonats amb la màxima distinció de 3 Sols, el que la converteix en el màxim referent d’excel·lència de l’hostaleria nacional. Concretament, la regió té 9 restaurants amb Tres Sols, 29 amb Dos Sols i 75 amb Un Sol. Aquesta nit es coneixerà si els actuals restaurants mantenen els Sols i si hi ha noves incorporacions.
A partir de les 18:30 hores la Gala es podrà seguir, via streaming al web de Guia Repsol i a Youtube, l’arribada dels convidats i conèixer en directe quins restaurants són guardonats. A més, els seguidors de la retransmissió podran guanyar, a través de l’app de Guia Repsol, un premi consistent en el reemborsament d’un tiquet, de fins 300€, en consumicions realitzada entre el 19 de febrer i el 31 d’agost a qualsevol dels establiments del llistat de Sols de l’edició 2026.
Actes previs
Com a actes previs a la gran Gala, aquest dissabte passat el Mercat Central de Tarragona va celebrar un dinar popular per a 500 persones en el qual es va servir el tradicional plat català de romesquet de peix, elaborat pel xef Pep Moreno, del restaurant Deliranto (Salou), que compta amb un Sol.
L’endemà, la cita va ser ala plaça del Mercadal de Reus amb una experiència gastronòmica amb la presència de les vuit marques de vermut de Reus i del cuiner català Ferran Adriá. Mentrestant, en el Museu del Vermut de Reus (Solete) els cuiners Ramón Freixa (Ramon Freixa Atelier, Madrid) i les germanes Martina i Carlota Puigvert Puigdevall (Les Cols, Olot) van oferir la seva particular versió de les banderilles per maridar amb vermut, aportant el seu estil sense perdre l’essència popular d’aquest aperitiu.