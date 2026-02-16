SOCIETAT
Recullen signatures per frenar el registre d’ADN dels gossos
Una plataforma ciutadana considera que la mesura de l'Ajuntament és «abusiva» i no soluciona el problema
Una plataforma ciutadana demana la retirada del registre obligatori d’ADN dels gossos de Tarragona. L’Ajuntament va presentar la campanya fa pocs dies i un sector dels tarragonins ja s’ha mobilitzat contra una mesura que consideren «abusiva» a nivell de protecció de dades. L’impulsor, Emili Badia, està recollint firmes mitjançant change.org per a aturar la campanya del consistori. Aquest és l'enllaç: https://www.change.org/p/por-la-privacidad-en-tarragona-no-al-registro-obligatorio-de-adn-canino?utm_medium=custom_url&utm_source=share_petition&recruited_by_id=cfaf7c90-f575-11e3-a9d0-fb669f4ce841.
Segons exposen els crítics amb la iniciativa, abans d’implantar un sistema obligatori amb règim sancionador, l’Ajuntament podria haver reforçat «altres accions preventives i de convivència». Entre aquestes alternatives, esmenten l’increment de la vigilància als carrers amb personal qualificat, campanyes d’educació cívica o un major control del compliment de la normativa ja existent. «Una proposta concreta seria que la Guàrdia Urbana realitzés controls per verificar que els gossos que circulen per la via pública estan correctament identificats amb microxip, sancionant qui incompleix aquesta obligació ja establerta per la normativa actual», indiquen. Amb tot, la finalitat de la mesura de l’Ajuntament és poder identificar quins animals han deixat deposicions a la via pública i així poder sancionar els propietaris, tal com van presentar fa pocs dies. La campanya informativa s’allargarà fins el 15 d’agost. A partir d’aleshores, els propietaris dels animals que no estiguin al registre podran ser sancionats amb 1.500 euros. El preu serà progressiu, de 35 euros fins als 45 euros.