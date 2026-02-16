SANITAT
Poca afectació entre els usuaris de l'Hospital Joan XXIII per la vaga de metges
A banda de petites cues i alguns pacients a qui han anul·lat proves, la majoria diuen que no han notat cap alteració
Poca afectació entre els usuaris de diversos Centres d'Atenció Primària (CAP) de Catalunya per la vaga de metges. La majoria dels qui han hagut d'anar-hi no estaven al cas de l'aturada i tampoc han notat una alteració important del que és habitual. La convocatòria de vaga, però, sí que ha afectat alguns pacients que han vist com se'ls anul·lava una prova, com al CAP del carrer Santa Clara de Girona o al de Progrés-Raval de Badalona. Ara bé, la tònica general ha estat de «normalitat» segons expressaven els pacients a la sortida. A l'hospital Joan XXIII de Tarragona el servei tampoc s'ha vist afectat de manera destacada i la majoria d'usuaris reconeixien que no estaven al cas de la setmana de mobilitzacions per part dels metges.
A l'hospital Joan XXIII de Tarragona, la vaga no s'ha percebut entre els usuaris que s'han acostat al centre. Flux constant de pacients, que han pogut fer la visita que tenien programada amb normalitat. De fet, alguns ni tan sols s'havien adonat que hi havia aturada de facultatius. «Hem estat ingressats des de divendres i ara ens han donat l'alta; el tracte del personal ha estat de 10», ha comentat una parella que sortia de l'hospital.