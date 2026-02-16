SOCIETAT
Les millors comparses es llueixen i omplen de color els carrers de Tarragona
El Carnaval de la ciutat torna a brillar amb llum pròpia i amb propostes originals i atrevides
Des de força abans de les 18 hores, centenars de tarragonins ja s’aplegaven a l’avinguda Ramón y Cajal per agafar lloc. Petits i grans, famílies i gent gran. Molts, es portaven el seient de casa per reservar-se una tribuna a primera fila. I és que ningú es volia perdre la Rua de Lluïment. Les millors comparses de l’any passat van complir amb les expectatives i van brindar un gran espectacle de música i color pels carrers de la ciutat.
Puntuals, els altaveus van començar a sonar a les sis en punt. L’encarregada d’obrir la Rua va ser Colours Fantasy, inspirats en la pel·lícula Malson abans de Nadal. Amb un gran desplegament i molt bon ritme, la primera comparsa va posar a to la ciutat per tot el que esperava durant la tarda. Disc 45 va agafar el relleu i va portar el fons del mar a Tarragona. Crancs, cavallets de mar i pops van sortir de l’aigua i es van posar a ballar, vigilats des de la carrossa per Posidó. La Colla Ballaruga va apostar enguany per la deessa Freia i va comptar amb molts membres petits, demostrant que hi ha relleu al Carnaval tarragoní. Mentrestant, el públic buscava espai per a treure el mòbil i aconseguir una bona fotografia. Platinum es va inspirar en la Perla Negra, portant el caràcter dels pirates amb uns barrets impressionants i interactuant molt amb els espectadors. La Reina i el Concubí s’ho miraven des del seu tro, esperant per sortir. La Unió va deixar sortir les bèsties de Jurassic Park i va fascinar els més petits. I els Amics de la Part Alta es van vestir de superherois.
Els tarragonins que van sortir a veure la Rua van ser agraïts i reconeixien l’esforç de les comparses, que hi han treballat durant mesos, amb aplaudiments quan acabaven les coreografies. El Carnaval va tornar a brillar un any més amb llum pròpia pels carrers de la ciutat.