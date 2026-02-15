Carnaval
Tot a punt a Tarragona per a la Rua de Lluïment: recorregut i horaris de la desfilada
La rua començarà a les 18 h a Ramón i Cajal i finalitzarà a l’avinguda Catalunya cap a les 20.30 h
Després de la gran Rua de l’Artesania de dissabte, Tarragona viu aquest diumenge una nova jornada del seu Carnaval amb la celebració de la Rua de Lluïment.
Aquesta tarda, les quinze comparses més destacades de l’edició passada, acompanyades dels seguicis de la Reina Carnestoltes i del Concubí, recorreran els principals carrers de la ciutat oferint un espectacle ple de música, dansa i creativitat.
Horari i recorregut de la Rua de Lluïment
La desfilada s’iniciarà a les 18 h a l’avinguda Ramón y Cajal i avançarà pel centre de la ciutat seguint aquest recorregut aproximat:
- 18.30 h: pas per la Rambla Nova
- 19.00 h: carrer Rovira i Virgili i plaça Anselm Clavé
- 19.30 h: arribada a l’avinguda Catalunya (a l’altura del Campus de la URV), on finalitzarà el recorregut
Amb aquesta rua, el Carnaval tarragoní entra en la seva recta final, però encara queden actes destacats per tancar la setmana festiva. Dilluns 16 de febrer tindrà lloc el tradicional judici a la Reina Carnestoltes, un dels moments més satírics i participatius del programa.
L’endemà, dimarts 17 de febrer, se celebrarà l’enterrament de la Sardina i la crema de la Reina Carnestoltes, que posaran punt final al Carnaval amb el comiat simbòlic de la festa fins a l’any vinent.