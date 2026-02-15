Cultura
Tarragona treu pit del seu Carnaval amb la Rua de l’Artesania
Aquesta es va poder celebrar finalment després dels dubtes generats per la previsió meteorològica i va reunir milers de persones al centre de la ciutat
La celebració de la Rua de l’Artesania ha convertit de nou els carrers de Tarragona en l’epicentre del Carnaval. La desfilada, un dels actes més multitudinaris del programa festiu, ha reunit milers de persones al centre de la ciutat, que durant hores ha quedat ocupat per la música, les comparses i un ambient marcadament festiu.
El desenvolupament de la rua ha estat condicionat fins a última hora per la situació meteorològica. Les ratxes de vent registrades els dies previs havien obligat a suspendre alguns actes del Carnaval i van generar dubtes sobre la viabilitat de la rua. Finalment, però, la cita s'ha pogut dur a terme, i la resposta ciutadana ha estat massiva.
Abans de l’inici, el públic ja omplia bona part del recorregut. Famílies, grups d’amics i curiosos s'han anat situant a les voreres amb antelació, alguns amb cadires i equipament per seguir còmodament el pas de les comparses.
Tot i la baixada de les temperatures i el fort vent, després de mesos de preparació, les comparses han pogut sortir al carrer amb propostes molt diverses, tant pel que fa a temàtiques com a coreografies i disseny de vestuari.