Un motorista ferit lleu en una topada amb un cotxe a la T-11 a Tarragona
El conductor ha estat evacuat a l'Hospital Joan XXIII
Un motorista ha resultat ferit lleu aquesta matinada en un accident de trànsit a la T-11, a l’altura de Tarragona. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 1.06 hores.
En l’accident s’hi han vist implicats un turisme i una moto que han patit una topada. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers.
El motorista ha estat atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i posteriorment evacuat en estat lleu a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.