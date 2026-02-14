Cultura
La Peixateria vibra amb un Pajaritu desbocat i carregat de sàtira
La XIX edició aplega 14 andròmines i més de 250 participants en un descens ple d’enginy, crítica social i patacades memorables al cor de la Part Alta
La baixada de la Peixateria i el carrer Cós del Bou han tornat a convertir-se en l’epicentre del Carnaval més irreverent de Tarragona amb la celebració de la XIX Baixada del Pajaritu. Crítica, velocitat, bogeria, diversió i patacades en només 166 metres de recorregut que, any rere any, monopolitzen el matí del dissabte de la Rua de l’Artesania.
Des de primera hora, la plaça del Rei s’ha omplert de curiosos disposats a observar de prop les 14 andròmines participants, totes construïdes artesanalment.
A les onze en punt, el primer ‘pajaritu’ s’ha llançat pendent avall. El ritual és conegut però sempre imprevisible: gir a la dreta, gir a l’esquerra i encarar la baixada amb decisió, sense frens ni motor. La gravetat fa la resta. Les tradicionals bales de palla delimiten el recorregut fins al tombant del Cós del Bou, on la velocitat es modera. Tot passa en una vintena de segons que poden acabar en glòria o en una trompada memorable.
La Baixada no és només una cursa esbojarrada; és també un espai de sàtira i reivindicació. Algunes colles han aprofitat el descens per llançar missatges crítics, mantenint l’esperit transgressor que defineix aquest acte des dels seus inicis, quan un grup d’amics va decidir recuperar la tradició dels carretons amb una mirada carnavalesca i alternativa.
Cinc premis
Pel que fa als premis —cinc en total—, el jurat ha reconegut les propostes més destacades de l’edició. El premi “Fer-ho maco” ha estat per a Zumba que Zumba, que, més enllà de la posada en escena, ha centrat el seu missatge en la problemàtica de les abelles asiàtiques. El guardó “Paqui Palla”, destinat a la proposta més reivindicativa, ha recaigut en Eclipse, amb el lema “Colapsem el Montsant”, una crítica a la massificació turística al Montsant i a les Muntanyes de Prades. Pel que fa a l’espectacle pur sobre rodes, el premi a la millor baixada ha estat per a Papagayo del Pajaritu, que ha completat el recorregut amb decisió i control, arrencant aplaudiments al llarg de tot el traçat. Pel que fa l’altra cara de la moneda, el reconeixement a l’andròmina més desastrosa ha estat pel Fent Camí, un cau de Tarragona que fa temps que reclama un local i que ha protagonitzat un descens accidentat però celebrat amb esportivitat. Finalment, el premi a la millor patacada, lliurat per la Reina i el Concubí del Carnaval, ha estat per a La Revolta Veda, que ha ofert una de les trompades més espectaculars i comentades del matí.