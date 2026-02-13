URBANISME
Tarragona iniciarà dilluns l’asfaltatge del carrer Tortosa
Els treballs s’allargaran fins al 27 de febrer i comportaran afectacions als guals i a l’estacionament
Tarragona posarà en marxa aquest dilluns 16 de febrer les obres de reasfaltatge del carrer Tortosa, una actuació que s’estendrà fins al 27 de febrer. Els treballs es desenvoluparan en horari de 8 del matí a 7 de la tarda i s’han planificat en tres trams diferenciats:
- Tram 1. Entre la carretera N-340 i el carrer Priorat que necessita reconstrucció total del ferm i millora de l’esplanada, degut al molt mal estat de conservació.
- Tram 2. Entre el carrer Priorat i el carrer Balaguer que necessita una rehabilitació estructural del ferm amb el sanejament de les zones en mal estat i una reposició de les zones sanejades; i amb un fresat de la capa de trànsit per a la seva posterior reposició amb una nova capa de trànsit.
- Tram 3 entre carrer Balaguer i carrer Penedès es faran 2 dues reparacions puntuals del ferm de calçada.
Pel que fa a les afectacions durant aquestes dues setmanes, els guals del tram 1 no podran accedir del 16 al 20 de febrer, i del 21 al 27 de febrer ho podran fer de 19h a 8h. Pel que fa als del tram 2, del 20 al 27 de febrer podran accedir de 19h a 8h. Tram 3, si algun gual esta davant de la zona a reparar com el tram 1, la resta no tindran restriccions. El carrer Priorat funcionarà com a cul-de-sal i amb doble direcció, per aquesta raó, no es podrà aparcar en aquest carrer.
Aquestes obres s’emmarquen en el Pla d’asfaltatge 2025 de l’Ajuntament de Tarragona, que va pressupostar quasi 3 milions d’euros per la renovació de vora 6 quilòmetres. Aquest any, 2026 es continuarà amb la tasca de renovació del ferm de més de 20 carrers de la ciutat.