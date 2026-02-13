EMPRESA
El Port projecta l’ampliació de la campa de vehicles
Es crearà un nou espai d'uns 94.000 metres quadrats
El Port de Tarragona impulsarà una nova ampliació de la seva activitat logística amb l’adequació de la parcel·la de La Laboral per ampliar la campa d’estacionament de vehicles. El projecte, promogut per CEVA Logistics, permetrà mantenir la capacitat d’emmagatzematge de cotxes dins l’àmbit portuari. L’actuació se situarà en una parcel·la contigua a la campa actual, amb una superfície de 93.314 metres quadrats, ubicada entre el moll d’Andalusia, la riera de la Boella i el Complex Educatiu de Tarragona.
Substituir la de la ZAL
Aquest nou espai substituirà l’actual campa de cotxes que hi ha a la Zona d’Activitat Logística del Port. Aquesta, d’uns 125.000 metres quadrats, finalitzarà en els pròxims anys la seva activitat i aquests terrenys s’arranjaran per la futura activitat empresarial que s’hi ubiqui. En aquest sentit, el fabricant de cotxes xinès BYD està estudiant instal·lar-s’hi.
Els espais on es farà la nova campa presenta vegetació i terrenys sense urbanitzar, que seran adequats per a un ús estrictament logístic. La nova instal·lació funcionarà a l’aire lliure i es destinarà exclusivament a l’estacionament temporal de vehicles.
Drenatge d’aigües
Un dels punts destacats del projecte és el sistema de drenatge d’aigües pluvials, dissenyat per recollir l’aigua tant de la campa existent com de la nova ampliació sense afectar la riera de la Boella. D’aquesta manera, s’evita qualsevol abocament directe al medi natural i es compleix la normativa ambiental vigent. Aquesta ampliació s’emmarca dins l’estratègia del Port de Tarragona per consolidar-se com un node logístic clau en la distribució de vehicles, millorant la seva capacitat operativa i adaptant-se a les necessitats del sector automobilístic. Amb aquesta actuació, el port reforça el seu paper com a infraestructura estratègica per a l’economia del territori tarragoní.