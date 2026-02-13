Diari Més

Un petit tast de la gran nit

El Teatre Tarragona va acollir ahir la presentació de les temàtiques del Carnaval de la ciutat

Imatge de l'acte de presentació de les temàtiques del Carnaval 2026.

El Carnaval ja es viu intensament a Tarragona i, a les portes de la Rua d’Artesania, les comparses van oferir ahir un petit tast del que fa mesos que preparen, revelant i explicant les seves temàtiques. L’acte s’havia de celebrar a la plaça Corsini, però el vent va obligar a traslladar-lo al Teatre Tarragona. 

El canvi d’última hora no va frenar l’interès, i el recinte es va omplir, deixant una llarga cua de gent que va quedar fora. Sobre l’escenari, cada comparsa va decidir fins on volia ensenyar. Algunes van lluir la disfressa sencera; d’altres, només en van revelar detalls, reservant la sorpresa definitiva per a demà.

Todos en Azul va obrir l’acte amb tendresa i un Peter Pan que reivindica «poder ser un mateix sense etiquetes rígides», tal com explicava una petita representant de l’agrupació. En canvi, La Bóta va arrencar rialles amb els seus gàngsters satírics, una temàtica sorgida arran de la censura d’una idea inicial que no va ser molt ben rebuda per un conegut parc d’atraccions. També hi va haver espai, evidentment, per a l’artesania. Fènix, comparsa de nova creació, va apostar per l’univers de Wicked, mostrant la disfressa de l’Espantaocells.

No hi van faltar tampoc les propostes culturals, com lAny Nou Xinès de Golden Time, ni els universos cinematogràfics d’Hèrcules de Fotem-li Canya i de Rio, recreat per l’Albada. El món animal també tindrà protagonisme amb criatures com la Papallona de la Mort de Freak Show Company. Sàtira, fantasia, reivindicació i molta imaginació per confirmar que Tarragona ja escalfa motors per a una rua que promet omplir els carrers de color i festa.

El Carnaval continua avui amb actes per a tots els gustos

La festa continua avui, amb el Carnaval dels Petits com a eix central de la jornada. Des de les 8.30 h, els Mercats impulsen el concurs Vivim el Carnaval, i a les 9 h la Reina Carnestoltes i el Concubí reprenen el tradicional tombet per escoles i llars d’infants. A les 13.30 h visitaran el Mercat Central per fer el vermut. A la tarda, a les 17.45 h, entraran a la Plaça de la Disbauxa per donar el tret de sortida a l’espectacle infantil Tumàcat Músic Xou! (18 h). A la mateixa hora començarà el tomb per les seus socials i l’activitat juvenil Ballant amb màscares. Enigma nocturn a la plaça de les Cols. La comitiva també visitarà el Mercat de Torreforta (19.15 h), mentre que a la plaça de la Rumba Catalana hi haurà festa infantil amb xocolata i concurs de disfresses. El vespre continuarà amb les xirigotes de Las de la Chiri al Teatre El Magatzem (19.30 i 21.30 h), la Plantada i la Farra dels Ninots a la plaça de la Font (19.30 i 20.15 h) i, ja de nit, la FarraFest a la Plaça de la Disbauxa (23 h) i la Disbauxa matalassera (23.30 h).
