FESTES
Un petit tast de la gran nit
El Teatre Tarragona va acollir ahir la presentació de les temàtiques del Carnaval de la ciutat
El Carnaval ja es viu intensament a Tarragona i, a les portes de la Rua d’Artesania, les comparses van oferir ahir un petit tast del que fa mesos que preparen, revelant i explicant les seves temàtiques. L’acte s’havia de celebrar a la plaça Corsini, però el vent va obligar a traslladar-lo al Teatre Tarragona.
El canvi d’última hora no va frenar l’interès, i el recinte es va omplir, deixant una llarga cua de gent que va quedar fora. Sobre l’escenari, cada comparsa va decidir fins on volia ensenyar. Algunes van lluir la disfressa sencera; d’altres, només en van revelar detalls, reservant la sorpresa definitiva per a demà.
Todos en Azul va obrir l’acte amb tendresa i un Peter Pan que reivindica «poder ser un mateix sense etiquetes rígides», tal com explicava una petita representant de l’agrupació. En canvi, La Bóta va arrencar rialles amb els seus gàngsters satírics, una temàtica sorgida arran de la censura d’una idea inicial que no va ser molt ben rebuda per un conegut parc d’atraccions. També hi va haver espai, evidentment, per a l’artesania. Fènix, comparsa de nova creació, va apostar per l’univers de Wicked, mostrant la disfressa de l’Espantaocells.
No hi van faltar tampoc les propostes culturals, com l’Any Nou Xinès de Golden Time, ni els universos cinematogràfics d’Hèrcules de Fotem-li Canya i de Rio, recreat per l’Albada. El món animal també tindrà protagonisme amb criatures com la Papallona de la Mort de Freak Show Company. Sàtira, fantasia, reivindicació i molta imaginació per confirmar que Tarragona ja escalfa motors per a una rua que promet omplir els carrers de color i festa.