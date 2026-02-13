FORMACIÓ
Neix creadores.cat, el nou portal per promocionar i connectar el talent artístic de Tarragona
La plataforma, impulsada per Fòrum dels Barris, recull i dona visibilitat a artistes locals de múltiples disciplines i aposta per un model comunitari i de governança col·lectiva
Ja s’ha presentat públicament creadores.cat, un nou portal web pensat per reforçar l’ecosistema artístic de la ciutat de Tarragona i facilitar la connexió entre artistes locals i agents culturals.
Creadores.cat és un directori d’artistes vinculades a Tarragona que recull professionals de disciplines molt diverses: arts visuals i plàstiques, arts escèniques, música i arts sonores, arts digitals i tecnològiques, disseny i arts aplicades, audiovisual, literatura, artesania, pràctiques comunitàries i disciplines transversals, entre d’altres. L’objectiu principal és posar en valor el talent local i facilitar el contacte amb persones, col·lectius i entitats que programen, produeixen o impulsen projectes culturals al territori.
Una eina útil per al sector cultural de la ciutat
El portal permet a les artistes disposar d’un perfil propi on presentar la seva trajectòria i els seus projectes, així com crear projectes compartits amb altres creadores, afavorint la col·laboració i el treball en xarxa. Alhora, les persones programadores i agents culturals poden consultar els perfils i establir contacte directe amb les artistes a través de la mateixa plataforma, mentre que la ciutadania hi pot accedir com a visitant per descobrir el talent artístic local.
Creadores.cat incorpora també un sistema de missatgeria interna i un procés de verificació de tots els perfils, amb la voluntat de garantir un ús responsable, professional i alineat amb les necessitats reals del sector cultural de Tarragona.
Un projecte nascut del treball comunitari
La creació de la plataforma és fruit d’un procés de treball sostingut i d’escolta activa desenvolupat en el marc de la Comunalitat Urbana de Tarragona. El projecte el lidera la cooperativa Àkrida i està format íntegrament per artistes locals, i tant el disseny com el desenvolupament web s’han fet des d’una mirada artística, funcional i arrelada al territori.
Una aposta de futur per al talent artístic de Tarragona
Creadores.cat neix amb la voluntat de ser una eina viva i en evolució. Més enllà del portal web, el projecte vol esdevenir un punt de partida per impulsar trobades, debats i processos col·lectius que traspassin la pantalla i contribueixin a fer realitat projectes artístics a la ciutat.
La gestió de la plataforma combina un equip tècnic que vetlla pel seu funcionament amb un model de governança col·lectiva basat en una assemblea d’artistes oberta a totes les persones que vulguin implicar-s’hi. Un model que aposta per la participació, la corresponsabilitat i l’autogestió com a valors centrals, i que vol contribuir a enfortir el teixit cultural i comunitari de Tarragona.
El projecte de Comunalitats Urbanes de la Generalitat de Catalunya
Comunalitats Urbanes és un programa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per dinamitzar les xarxes d’economies locals des de la perspectiva del dret a la ciutat i de l’economia social i solidària. Forma part del Programa d'Economia Social de la Generalitat.
Està conformat per 25 comunalitats desplegades arreu de Catalunya que treballen per l’enfortiment dels béns comuns i de nous projectes d’ajuda mútua a partir del moviment veïnal i associatiu, del teixit cooperatiu, del petit comerç, de projectes autoorganitzats i de les xarxes de suport mutu. A Tarragona es coneix amb el nom de Fòrum dels Barris i està liderada per la Xarxa Cooperativa de Tarragona, La Teulada.