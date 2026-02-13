Diari Més

CARNAVAL

L’Ajuntament de Tarragona manté la Rua de l’Artesania prevista per dissabte

El consistori seguirà pendent de l’evolució meteorològica i informarà de qualsevol canvi en la programació de Carnaval

Imatge d'arxiu d'una comparsa del Carnaval de Tarragona

Imatge d'arxiu d'una comparsa del Carnaval de Tarragona

Redacció Redacció
Publicat per
RedaccióRedacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’Ajuntament de Tarragona ha informat que, a 24 hores de la seva celebració i d’acord amb la previsió meteorològica per a dissabte a la tarda, la Rua de l’Artesania es manté segons el previst. El consistori ha fet pública aquesta actualització per confirmar que, ara per ara, no hi ha modificacions en l’acte.

Pel que fa a la resta d’activitats del programa de Carnaval, l’Ajuntament comunicarà qualsevol possible canvi a través dels seus canals habituals i sempre de manera consensuada amb les entitats participants.

tracking