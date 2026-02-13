CARNAVAL
L’Ajuntament de Tarragona manté la Rua de l’Artesania prevista per dissabte
El consistori seguirà pendent de l’evolució meteorològica i informarà de qualsevol canvi en la programació de Carnaval
L’Ajuntament de Tarragona ha informat que, a 24 hores de la seva celebració i d’acord amb la previsió meteorològica per a dissabte a la tarda, la Rua de l’Artesania es manté segons el previst. El consistori ha fet pública aquesta actualització per confirmar que, ara per ara, no hi ha modificacions en l’acte.
Pel que fa a la resta d’activitats del programa de Carnaval, l’Ajuntament comunicarà qualsevol possible canvi a través dels seus canals habituals i sempre de manera consensuada amb les entitats participants.