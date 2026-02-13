CARNAVAL
L'Ajuntament de Tarragona ajorna les rues als barris per la previsió de fort vent
Les rues previstes a Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Ponent previstes per dissabte se celebraran en el mateix horari el diumenge
A causa de la previsió de fort vent per a demà dissabte al matí, les Rues de Carnaval de Sant Salvador i Sant Ramon, de Sant Pere i Sant Pau i la de Ponent han quedat ajornades a diumenge al matí en el mateix horari que estaven previstes per dissabte.
Així doncs, a Sant Salvador i Sant Ramon tindrà lloc a les 10 hores de diumenge; a Ponent, a les 11.30 hores i a Sant Pere i Sant Pau a les 11 hores.
Segons ha comunicat l'Ajuntament, aquesta decisió s’ha pres de manera consensuada entre l’Ajuntament i les comparses. La resta d’actes del Carnaval programats per aquest divendres al vespre i el cap de setmana es mantenen segons el previst.