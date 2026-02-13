Diari Més

CARNAVAL

L'Ajuntament de Tarragona ajorna les rues als barris per la previsió de fort vent

Les rues previstes a Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Ponent previstes per dissabte se celebraran en el mateix horari el diumenge

Fotografia de la comparsa Aerodance durant la Rua de Lluïment

Fotografia de la comparsa Aerodance durant la Rua de LluïmentGerard Marti Roig

Redacció Redacció
Publicat per
RedaccióRedacció

Creat:

Actualitzat:

A causa de la previsió de fort vent per a demà dissabte al matí, les Rues de Carnaval de Sant Salvador i Sant Ramon, de Sant Pere i Sant Pau i la de Ponent han quedat ajornades a diumenge al matí en el mateix horari que estaven previstes per dissabte. 

Així doncs, a Sant Salvador i Sant Ramon tindrà lloc a les 10 hores de diumenge; a Ponent, a les 11.30 hores i a Sant Pere i Sant Pau a les 11 hores. 

Segons ha comunicat l'Ajuntament, aquesta decisió s’ha pres de manera consensuada entre l’Ajuntament i les comparses. La resta d’actes del Carnaval programats per aquest divendres al vespre i el cap de setmana es mantenen segons el previst.

tracking