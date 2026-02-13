MEDI AMBIENT
Els ecologistes celebren els canvis a la Savinosa, però volen participar-hi
Representants de l’Estat i la Diputació s’havien de reunir ahir, però es va anul·lar pel vent
La coordinadora d’entitats ecologistes SOS Costa i Camp de Tarragona ha valorat positivament que la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Tarragona es mostrin disposats a replantejar substancialment el projecte que afecta l’entorn dels Morrots de la Savinosa, tot i que han denunciat que la informació sobre aquests canvis ha arribat a través de la premsa i no per canals oficials de comunicació amb les entitats. La proposta havia generat una forta oposició per part de les entitats ecologistes, que advertien de l’impacte sobre un ecosistema litoral fràgil i únic.
El nou plantejament del projecte inclouria diverses modificacions substancials. En primer lloc, el tram inicial del camí de ronda coincidiria amb el vial existent que comença a la reixa d’entrada a la finca del Preventori des de l’Arrabassada, aprofitant així una infraestructura ja present i minimitzant l’impacte sobre zones verges. A més, el traçat quedaria més endins de la finca que no s’havia previst inicialment, allunyant-se així de les zones més sensibles des del punt de vista ecològic. També s’hauria reduït l’amplada del camí respecte als 5 metres inicialment projectats, tot i que les entitats ecologistes lamenten que no està clar si seria una pista de terra compactada, si s’hi permetria el pas de bicicletes, ni quina amplada exacta i altres característiques tindria.
Segons ha pogut saber el Diari Més, una de les idees sobre la taula és fer un camí de via única, és a dir, on no se segreguin el pas de bicicletes i vianants, com contemplava la idea inicial. Tot i valorar positivament aquests canvis, des de SOS Costa i Camp de Tarragona manifesten que persisteixen «motius de preocupació». Especialment pel fet que a la banda de llevant estigui previst el pas a través d’una zona de màquia litoral que, segons les entitats, val la pena protegir.
Pressió que fa efecte
Les entitats ecologistes de SOS entenen que la pressió exercida durant les darreres setmanes ha afavorit el replantejament del projecte, especialment després de denunciar diversos incompliments de la normativa vigent. En concret, han assenyalat que no existeix cap informe del Departament de Cultura en relació a les obres que s’han d’executar, un informe obligatori atès que la totalitat del municipi de Tarragona té la consideració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), la màxima figura de protecció patrimonial a Catalunya. Tampoc existeix, segons denuncien, cap informe preceptiu del Departament de Territori sobre l’afectació al medi natural i específicament al Limonium, l’espècie protegida present a la zona.