EXPOSICIONS
Ceràmica artística sense fronteres
El Moll de Costa de Tarragona acull una exposició amb una trentena de peces procedents del Fons Internacional de Ceràmica Contemporània del Vendrell
El passat 7 de febrer es va inaugurar al Refugi 1 del Moll de Costa de Port Tarragona una exposició extraordinària, que compta amb una trentena d’obres procedents de la Biennal Internacional de Ceràmica del Vendrell, un certamen de referència en el panorama ceramista internacional, i del Fons d’Art de l’Ajuntament vendrellenc.
D’aquesta manera el Port es converteix en un aparador extraordinari de la ceràmica contemporània, amb peces de ceramistes de referència, tant de l’àmbit català com internacional. D’aquesta manera, s’hi poden veure peces com Refugiats, de Roser Oter (Santa Oliva, Tarragona), ceramista i escultora amb una obra conceptualment profunda i centrada en la matèria; Collapse, de l’hongaresa Pálma Babos, membre l’Acadèmia Internacional de Ceràmica, col·laboradora habitual de fàbriques de ceràmica i professora, que treballa amb les geometries i el minimalisme formal; o Kamaldu del riojà Rafael Pérez, reconegut per la seva visió renovadora de la ceràmica i amb una obra experimental que explora els llenguatges artístics. L’obra de Pérez ha estat premiada internacionalment i exposada a països com la Xina o el Japó.
La Biennal de Ceràmica del Vendrell va arrencar l’any 2001 amb la voluntat de mostrar la producció contemporània de ceràmica decorativa als Països Catalans. Veient-ne l’èxit i l’acceptació, a partir de la tercera edició es van obrir fronteres i s’hi van poder presentar ceramistes d’arreu del món. Amb tretze edicions realitzades, la Biennal de Ceràmica del Vendrell s’ha convertit en una cita consolidada que reuneix creadors procedents de diversos països i situa el municipi com un referent rellevant dins la ceràmica contemporània. Edició rere edició, la Biennal ha contribuït a difondre el nom del Vendrell en l’àmbit internacional gràcies a la participació de centenars de ceramistes. Entre els premiats hi ha tant noms de referència catalans com ceramistes de reconeguda trajectòria procedents del Regne Unit, França, Suïssa, Hongria, Israel, EUA, Xina, Bulgària o Rússia entre altres.
L’exposició del Fons Internacional de Ceràmica Contemporània del Vendrell es podrà visitar fins al 22 de març i l’entrada és gratuïta.