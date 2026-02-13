Neteja
La Brigada de coloms de Tarragona neteja més de 200 quilòmetres de via pública en mig any
Les actuacions s’han centrat en «els punts més conflictius» del centre, així com de Bonavista, Sant Salvador i SPiSP
L’Ajuntament de Tarragona ha impulsat diferents accions per combatre la sobrepoblació de coloms i també per eliminar la brutícia que generen aquests animals a l’espai públic. El passat mes d’agost, el consistori va desplegar una brigada especial de neteja d’excrements de colom, la qual ha desinfectat aproximadament 203,4 quilòmetres lineals de carrer en mig any.
Les tasques consisteixen en la rentada manual amb aigua, mitjançant mànegues que es connecten a boques de reg, i es combina amb treballs de raspallat i la retirada manual dels residus. Des del consistori, remarquen que aquesta feina es duu a terme amb especial cura per no molestar els vianants, evitar esquitxades als establiments comercials i garantir que la brutícia no es desplaça a altres punts.
«Aquest dispositiu permet actuar de manera immediata als punts més conflictius», assenyala la consellera de Neteja, Sonia Orts. Les actuacions s’han centrat principalment en zones amb presència habitual d’excrements de colom, tot i que el dispositiu es va adaptant segons les necessitats. Entre les zones més recurrents, hi ha diversos espais del centre, així com dels barris de Bonavista, Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau.
«És una actuació molt visible, que dona resposta a una demanda veïnal clara i que té un impacte directe en el dia a dia de la ciutadania», diu Orts, qui remarca que «la neteja diària és clau per garantir la salubritat, la convivència i una imatge cuidada de la ciutat».
La Brigada de coloms forma part d’un programa d’ocupació impulsat pel departament de Neteja Pública en col·laboració amb Tarragona Impulsa. En total, hi ha nou peons i un encarregat, organitzats en tres equips de treball. Fins ara, han fet 3.500 hores de treball. «Aquest pla combina la millora de la higiene urbana amb un clar vessant social, oferint experiència professional i oportunitats reals a persones que es trobaven en situació de desocupació», destaca la consellera.
Pla de xoc en paral·lel
En paral·lel, l’Ajuntament ha iniciat un Pla de xoc immediat per reduir les molèsties derivades de la presència excessiva de coloms, amb actuacions directes en 81 punts crítics del centre de la ciutat. S’estan instal·lant sistemes dissuasius homologats, protegint elements urbans i corregint espais que faciliten el repòs i la nidificació. També hi ha mesures de control com la implantació de gàbies de captura, la retirada de nius, requeriments a propietaris i l’assessorament a comunitats de veïns; així com l’estratègia conjunta amb el Port. Segons Orts, els resultats d’aquestes accions es preveuen en un termini d’entre dos i tres anys.