ESPORTS
Tarragona es converteix en epicentre estatal del tennis taula durant deu dies
El Palau d’Esports Catalunya acull el Campionat d’Espanya Absolut, les Copes del Rei i de la Reina i el Torneig Estatal fins al 22 de febrer
Tarragona tornarà a situar-se al mapa del tennis taula estatal amb la celebració, des de demà i fins al 22 de febrer, de les principals competicions del calendari espanyol. El Palau d’Esports Catalunya, a l’Anella Mediterrània, ja està a punt per rebre per tercer any consecutiu el Campionat d’Espanya Absolut, les Copes del Rei i de la Reina i el Torneig Estatal. Les tres cites esportives les organitza a Real Federación Española de Tenis de Mesa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
«Aquesta nova edició consolida Tarragona com el centre neuràlgic del tenis taula espanyol», ha destacat el conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, qui ha apuntat que «tornem a estar davant d’un exemple més de la consolidació de Tarragona com a capital esportiva de referència. La ciutat, cada any, acull nous esdeveniments de primer ordre i molts dels que venen repeteixen». «L’aposta pel foment de l’esport i el turisme esportiu dona fruits els 365 dies de l’any i això és gràcies al fet que disposem d’instal·lacions esportives de qualitat, de personal amb vocació de servei i, sobretot, de la complicitat de la resta d’administracions i de les entitats i federacions esportives», ha conclòs.
Per la seva banda, la representant territorial de l'Esport al Camp de Tarragona, Estefania Serrano, ha manifestat que «des del Govern treballem perquè el nostre territori sigui sinònim de qualitat organitzativa, d’equipaments preparats i d’una clara aposta per l’esport com a motor social i econòmic. L’Anella Mediterrània i aquest Palau demostraran una vegada més la seva capacitat per acollir grans esdeveniments». Serrano també ha destacat la incorporació de noves categories com les del Parkinson i persones amb síndrome de Down. «No és només una ampliació del programa. És un missatge clar: l’esport és inclusió, és oportunitat i és salut al llarg de tota la vida», ha subratllat.
«Tarragona torna a ser, des de demà, el centre del tennis de taula nacional, amb un bon nivell esportiu i el gran impacte de turisme esportiu amb milers de pernoctacions i un moviment diari a la ciutat que beneficia de manera transversal a l'hostaleria i als serveis», ha subratllat el president de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel Machado.
La celebració conjunta d'aquestes competicions reforça la coordinació entre la Real Federación Española de Tenis de Mesa i les institucions locals, amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona, la Generalitat de Catalunya i altres entitats esportives. La concentració de participants i acompanyants generarà, com en edicions anteriors, un impacte directe en l'activitat hotelera i comercial de la ciutat.
Tret de sortida amb el Torneig Estatal
El tret de sortida el donarà el Torneig Estatal, que es diputarà des de demà al 15 de febrer i del 20 al 22 de febrer. Aquesta tornarà a ser la cita amb una participació més gran, acollint totes les categories formatives i veteranes: benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil, sub-21, sènior i veterans: i les proves per a persones amb discapacitat física i psíquica. Com a novetat, enguany serà la primera vegada que s'incorporaran les categories de persones amb Parkinson i persones amb síndrome de Down, així com les categories de veterà femení +60 i Veterà Masculí +70.
Del 15 al 18 de febrer tindrà lloc la LXXXI edició del Campionat d'Espanya Absolut, que reunirà els principals jugadors i jugadores d'Espanya, els quals competiran en les modalitats d'individual, dobles i dobles mixtos a la recerca del títol estatal més prestigiós a escala individual. La Copa del Rei i la Copa de la Reina Iberdrola es disputaran del 18 al 20 de febrer. Són les competicions per equips més importants del calendari, amb els millors equips estatals.
Principals figures del tennis taula estatal
L'edició de 2026 comptarà amb la participació de les principals figures del tennis taula estatal. En el quadre femení destaca la presència de María Berzosa, semifinalista en la passada edició i campiona en les modalitats de dobles femení i dobles mixt. Al seu costat competirà Elvira Rad, una de les referències del tennis taula espanyol a escala internacional.
En categoria masculina destaca Miguel Ángel Vílchez, vigent campió absolut i dominador del panorama estatal després d'aconseguir conquistar el títol estatal en totes les categories, tant formatives com absolutes. Completen el llistat de jugadors destacats Juan Pérez, segon en el rànquing estatal, i Daniel Berzosa, que han estat clau en la classificació de la selecció espanyola per al Campionat del Món per Equips que se celebrarà a Londres el pròxim maig.
També hi serà Carlos Machado, onze vegades campió d'Espanya, i Ladimir Mayorov, que amb només 12 anys competirà en la categoria absoluta després de proclamar-se campió nacional sub-19 l’any passat.
L'entrada per veure en directe els tres campionats és oberta i gratuïta. Les finals del Campionat d'Espanya Absolut i de les Copes del Rei i de la Reina tornaran a comptar amb retransmissió a través d'RTVE Play, facilitant el seguiment de l'esdeveniment en tot el territori estatal. Enguany també se suma el suport mediàtic del COE, amb la seva plataforma Coe.tv.