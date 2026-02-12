CULTURA
La literatura per a infants i joves practica l’exhibicionisme
La tercera edició del Festivalet Blau, centrat en el llibre infantil i juvenil de creació local, se celebrarà del 17 de febrer al 6 de març
A Tarragona hi ha un teixit format per llibreries, biblioteques, clubs de lectura, col·lectius de divulgació, projectes editorials i col·lectius de creadors que presten especial atenció a la LIJ (Literatura Infantil i Juvenil). Ho fan amb activitats que es desenvolupen durant tot l’any, però que mai es visibilitzen totes a la vegada. Aquest és un dels fonaments del Festivalet Blau: posar en primer pla i al mateix temps els espais i les persones que generen aquesta activitat cultural i econòmica a la ciutat.
Així ho explicava aquest dimecres Joan Rioné, impulsor i director del festival, en la presentació que en va fer a l’Antic Ajuntament de Tarragona. Tal com detallava Rioné, tots aquests espais acolliran totes les activitats programades en la que serà la tercera edició del certamen. A més de visibilitzar i donar protagonisme a la LIJ, el Festivalet Blau té com a missió exhibir la creació local i promoure hàbits lectors entre els infants, així com també entre els adults: «Quan un llibre entra en una casa de la mà d’un infant actua com un virus saludable que s’encomana», assegurava Rioné. És per això que enguany s’han ampliat les propostes adreçades directament al públic adult.
Joan Rioné va aprofitar la seva intervenció per a defensar el llibre com a espai lúdic, artístic, literari i social: «La literatura és entretinguda i és emocionant, i això és el que intentem: fomentar el vessant lúdic dels llibres i que un llibre porti a un altre, i després a un altre, i a un altre».
El festival inclou tallers a escoles, instituts i biblioteques i la presència de l’autora convidada Rat Cebrián. Tots els actes del Festivalet són originals i de creació pròpia, concebuts perquè els participants sentin que és una experiència única. I, tot plegat, en un format assumible i sostenible, «fugint de la temptació de fer-lo gran, perquè omplir llibreries ja és un tresor i una experiència molt enriquidora».
Enguany el cartell del festival és obra d’Octavi Torné, que signa una il·lustració «que recull l’esperit del festival, que és escampar el món de la lectura i de la imaginació per tota la ciutat». També hi són representants elements que són part del festival, com llibreries, biblioteques, contacontes, lectors i il·lustradors. Torné detallava que ha barrejat realitat i ficció assegurant que «quan llegim és el que fem: transportem altres realitats a la nostra».
Totes les activitats són gratuïtes, per bé que algunes requereixen inscripció prèvia. La seu principal del festival és Tarragona, però enguany també hi ha propostes a Torredembarra i la Canonja.