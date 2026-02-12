CARNAVAL
L’EMT reforça el dispositiu especial de mobilitat per al Carnaval de Tarragona
Incrementen autobusos i organitzen el transport de comparses i dels actes del cap de setmana
L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona tornarà a tenir un paper destacat en l’organització del Carnaval, amb un dispositiu específic per assegurar la mobilitat durant els principals actes de la festa. L’operatiu inclou el reforç del servei regular i la coordinació del transport de comparses i dels recorreguts de la Reina Carnestoltes i el Concubí.
Enguany, l’EMT assumirà el trasllat de 2.055 persones integrants de 16 comparses que participaran en la Rua de l’Artesania i la Rua de Lluïment, previstes per al dissabte 14 i el diumenge 15 de febrer. Per fer-ho possible, personal de les àrees d’administració, servei especial, planificació, caps de trànsit i inspectors treballaran en un dispositiu conjunt per planificar i executar els desplaçaments.
El divendres 13 de febrer, l’empresa també s’encarregarà del transport del Tombet de la Reina Carnestoltes i el Concubí, que al matí visitaran escoles públiques i llars d’infants de la ciutat. A la tarda, es gestionarà igualment el servei del Tomb per diferents seus socials de Tarragona.
Pel que fa al servei regular, es reforçarà la circulació d’autobusos durant la tarda del dissabte 14 i tot el diumenge 15 de febrer amb 9 i 6 vehicles addicionals, respectivament. Aquests reforços operaran dins l’horari habitual de cap de setmana i donaran cobertura a totes les línies, amb especial atenció als desplaçaments cap al centre. El servei nocturn també comptarà amb un autobús extra tant dissabte com diumenge.
La presidenta de l’EMT, Sonia Orts, ha subratllat la importància d’aquesta col·laboració i ha afirmat que per a l’empresa «és una satisfacció contribuir amb el Carnaval de Tarragona, proporcionant serveis de transport a les comparses i participant en el Tombet i el Tomb de la Reina Carnestoltes, el Concubí i els Sèquits per fer arribar l’esperit del Carnaval arreu de la ciutat».