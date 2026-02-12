Territori
El Govern preveu que el primer Pla Director Urbanístic del Camp de Tarragona estarà enllestit en tres anys
«Només podem arribar a bon port si arribem a un consens», va afirmar Elisabet Cirici
El Govern de la Generalitat de Catalunya preveu tenir enllestit el nou Pla Director Urbanístic (PDU) Metropolità del Camp de Tarragona en tres anys. Així ho va explicar ahir Elisabet Cirici, directora general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, qui va recordar que el passat novembre es va reprendre l’elaboració del document amb els representants de Cambrils, la Canonja, Constantí, Vila-seca, Salou, Reus i Tarragona.
«Estem treballant les bases per fer la licitació. Es farà un concurs per buscar un equip professional extern», va explicar Cirici. Tot i això, va assegurar que «hi haurà un seguiment directe per part dels Serveis Territorials d’Urbanisme a Tarragona». Segons la directora general, el PDU pretén facilitar una «visió territorial» que ajudi els municipis a prendre decisions de forma «consensuada». Ara bé, va aclarir que «no és un embrió de la futura Àrea Metropolitana», sinó «una planificació urbanística» que tractarà grans temes com els assentaments urbans, la mobilitat, l’ordenació dels espais oberts o els futurs emplaçaments per a sòl residencial i d’activitat econòmica.
Cirici va assenyalar que el Camp de Tarragona és «un espai de gran complexitat» i el futur pla pretén «planificar, ordenar, posar criteri i prioritzar». En aquest sentit, va assegurar que els municipis no perdran autonomia, ja que la nova normativa «tindrà incidència en les decisions supramunicipals, però cada ajuntament continuarà fent el seu planejament urbanístic». Això sí, els hauran d’adaptar al PDU.
La representant autonòmica va remarcar que no es comença de zero, perquè s’aprofitarà la feina feta en els anteriors intents que no van prosperar. El pla, explicava, tindrà una projecció a mitjà termini d’uns 20 anys «Només podem arribar a bon port si arribem a un consens», va dir Cirici, qui apuntava que «hi haurà d’haver renúncies, però hi haurà molts guanys».