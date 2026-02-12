TEMPORAL
Tanquen preventivament el passeig de l'Escullera de Tarragona
El temporal de vent ha deixat ràfegues màximes de 92km/h a l’estació meteorològica instal·lada a la bocana del Port i ha ocasionat afectacions puntuals
L’Autoritat Portuària ha pres les mesures necessàries per a garantir la seguretat de la ciutadania en motiu del temporal Nils que ha portat forts vents al territori. Per aquest motiu, s'ha tancat preventivament el Km 0, el passeig de l’Escullera. El temporal de vent ha deixat ràfegues màximes de 92km/h a l’estació meteorològica instal·lada a la bocana del Port i ha ocasionat afectacions puntuals.
Pel que fa a les infraestructures del recinte portuari, aquestes afectacions s’han localitzat a l’aparcament de la seu de l’Autoritat Portuària i en una intersecció ferroviària al vial de Ribera. Pel que fa a les operatives, funcionen amb normalitat els serveis d’entregues a camió i bàscules així com l’activitat ferroviària i aquesta tarda es reprendrà l’activitat d’estiba.
Les principals afectacions en les infraestructures i equipaments portuaris tarragonins s’han donat en l’entorn de les seus de l’APT. El vent ha malmès els tendals que cobrien l’aparcament adjacent a la seu administrativa i ja s’ha procedit a la seva retirada. Així mateix, també s’ha vist afectada la intersecció de la línia de ferrocarril interna del Port amb el vial de Ribera. El vent ha malmès les barreres i el semàfor que senyalitza la intersecció. En aquest cas, també s’està treballant en el seu arranjament.
Pel que fa a l'operativa portuària, el Port manté una gestió proactiva de la seguretat i dels seus serveis essencials tot i les condicions meteorològiques de vent de component nord-oest amb ratxes d'entre 40 i 50 nusos. Actualment, els serveis d’entregues i les bàscules funcionen amb total normalitat, garantint la continuïtat del servei als usuaris, mentre que l'activitat de l'estiba - que es troba aturada en aquests moments - ja té planificada la seva represa a última hora de la tarda d'avui.
Quant a les operatives de vaixells, funcionen amb normalitat les operacions al Moll de la Química i al Moll de Cantàbria (vehicles), mentre que les operatives amb grues (agroalimentaris i minerals) estan a l’espera de la millora de les condicions meteorològiques i tenen previst emprendre de nou l’activitat cap a les 20 hores. Una vintena de vaixells romanen a la zona de fondeig del Port de Tarragona a l’espera d’unes millors condicions metereològiques.
En l'àmbit ferroviari, la connectivitat logística del Port continua activa. Les operacions segueixen el seu curs cap a les zones del centre, nord i sud de la península, de la mateixa manera que es manté l'operativa de productes químics i contenidors cap al sud i el transport de cereals cap al centre peninsular segons la demanda existent. Les instal·lacions portuàries també han rebut trens carregats de vehicles des de Cervera de la Marenda (França) i Saragossa, que ja es troben a les instal·lacions a l’espera d’una millor situació meteorològica per realitzar l’operativa de descàrrega. S'espera poder realitzar càrregues a ferrocarril aquesta tarda per assegurar així el flux constant de mercaderies cap a les seves destinacions.