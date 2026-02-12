CARNAVAL
La disbauxa pren el poder a Tarragona
Sinhus i Urban Style encetaven ahir el seu regnat amb l’entrada a la ciutat de la Reina Carnestoltes i el seu Concubí
Amb el primer toc del carilló, els caps es giraven gairebé per inèrcia. Com cada dia, la melodia de l’Amparito indicava que eren les sis en punt. Ahir, però, aquell so no només marcava l’hora i, en pocs segons, la plaça Corsini es convertia oficialment en la Plaça de la Disbauxa.
Els sèquits reials s’obrien pas entre el públic, anunciant l’arribada imminent de la Reina Carnestoltes XLIII i el seu Concubí XXX. Ana Belén Romero, de Sinhus, i Dani Medina, d’Urban Style, feien la seva entrada triomfal entre aplaudiments i crits d’ànim.
Abans de pujar a l’escenari, la parella reial cedia el protagonisme als seus sèquits, que amb coreografies animades recordaven que enguany ambdues comparses han nascut en escoles de dansa. Després de la demostració, Ses Majestats es preparaven, ara sí, per iniciar oficialment el seu regnat, però la presa de poder quedava interrompuda pel crit estrident dels missatges ES-Alert, que advertien de les fortes ratxes de vent que, de moment, ja han obligat a cancel·lar actes com el Tombet de la Reina Carnestoltes i el Concubí i traslladar a divendres el tradicional Dijous Gras i la coca de llardons.
Superat l’ensurt, l’acte es reprenia amb normalitat i l’alcaldessa accidental, Montse Adan, lliurava la vara a Romero. En els seus parlaments, la Reina i el Concubí reivindicaven l’essència popular de la festa. «No hem vingut a córrer, hem vingut a unir. No venim a fugir del món, venim a recordar per què val la pena viure», proclamava Medina.
«El Carnaval no neix als despatxos, neix a la ciutat, als barris, a les naus, als locals, a les mans cansades i als cors valents», afirmava la Reina. Més enllà de missatges esperançadors, també van aprofitar per reivindicar un augment del premi de Carnaval i, naturalment, fer algun acudit sobre l’alcalde, que ahir no va poder assistir a la cita perquè estava saludant uns altres monarques.
També es va fer entrega del Boter d’Honor, un reconeixement que va recaure sobre l’AV Progressista de Torreforta, per organitzar la Rua de Ponent. Finalment, Ses Majestats i els seus sèquits van desfilar per la Rambla Nova fins a arribar al Teatre Tarragona, on van protagonitzar la seva gran gala de benvinguda.