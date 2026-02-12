TERRITORI
La creació d’un òrgan executiu metropolità, un repte prioritari
Podria néixer en forma de consorci i estar format per una Agència de la Competitivitat i una Direcció Estratègica
L’Associació per a l’Impuls de l’Àrea Metropolitana té molts reptes per davant. Un dels més prioritaris és la creació d’un òrgan executiu, que podria néixer en forma de consorci o de mancomunitat. L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va explicar ahir que aquest estarà comprès per dues àrees diferenciades: una Agència Metropolitana de la Competitivitat, que s’encarregarà de la promoció internacional, la captació d’inversors i la innovació; i una Direcció de planificació estratègica.
Aquesta última s’encarregarà de fer el seguiment de l’estratègia metropolitana presentada aquest dimarts, així com del Pla Director d’Urbanisme. També desenvoluparà possibles actuacions en habitatge públic, així com projectes d’infraestructures. Guaita va detallar que el model metropolità s’estructurarà sobre tres pilars, un dels quals serà aquest futur òrgan executiu. Els altres dos són la Mancomunitat per a la Gestió integral dels Residus i la Generació Energètica, i l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona.
La intenció és que aquest organisme ampliï les seves competències i esdevingui una autoritat executiva i no només tarifària. «La principal problemàtica que ens ha traslladat la ciutadania és com ens movem». D’altra banda, va destacar que ja hi ha diversos projectes en marxa amb dimensió metropolitana com Funecamp, MOT, l’aplicació de seguretat ciutadana, o l’empresa d’energia que es vol impulsar a partir de Reus Energia i la d’habitatge públic, a partir de l’ens municipal de Tarragona SMHAUSA.
«Hem d'escoltar la gent»
Guaita va remarcar que el projecte es basa en diversos principis clau, com el pragmatisme, els lideratges compartits o la simplificació administrativa. Però un dels més importants és «posar les persones al centre». «Hem d’escoltar la gent i donar resposta a les seves necessitats», va afirmar l’alcaldessa, qui va participar ahir en una taula rodona amb Agustí Segarra, de la URV; Oriol Estela, del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona; i José Francisco Cabanes, de la Mancomunitat de l’Horta Sud.