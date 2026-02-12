TERRITORI
El Camp de Tarragona ja té estratègia metropolitana: 18 projectes inicials en 6 eixos d'actuació
El document fixa catorze objectius en àmbits clau per a la demarcació com la mobilitat, l’habitatge o la cohesió territorial
El Camp de Tarragona ja té a les seves mans el full de ruta per avançar cap a la futura Àrea Metropolitana. L’empresa Daleph va presentar ahir, a l’Espai Mammuthus de la Canonja, l’estratègia a seguir tant a curt com a mitjà i llarg termini per fer realitat aquest complex projecte. El document aposta per una transformació integral basada en sis grans línies estratègiques, de les quals es desprenen 14 objectius i 18 projectes inicials.
El primer gran eix es basa en l’impuls d’una planificació territorial metropolitana coordinada, amb una governança compartida. Més enllà de la reactivació del Pla de Director Urbanístic Metropolità, també es remarca la necessitat de desplegar un sistema de mobilitat integrat i sostenible amb millores en la xarxa de busos interurbans, una taula metropolitana de coordinació del taxi i una xarxa de vies ciclables. A més, es contempla la creació d’un Observatori de dades i indicadors de la futura Àrea Metropolitana.
La segona línia se centra en garantir condicions de vida equitatives per al conjunt de la ciutadania. L’estratègia fixa com a prioritat enfortir la cohesió social i la igualtat amb la creació de laboratoris de cocreació d’innovació social. En matèria d’habitatge, es planteja un programa de col·laboració publicoprivada per incrementar l’oferta assequible i un altre de rehabilitació residencial.
El tercer pilar és la identitat i el patrimoni natural i cultural compartit. En aquest sentit, es proposa elaborar un programa per a la posada en valor dels elements patrimonials del territori i crear una agenda cultural metropolitana. El document preveu un quart eix d’actuació en clau econòmica, que fixa com a objectius la promoció de la competitivitat, l’enfortiment de la gestió del talent per preservar el teixit productiu de proximitat i l’impuls d’un model turístic sostenible i una administració «facilitadora».
El pla planteja una cinquena línia estratègica centrada en la transició ecològica amb mesures per reforçar la resiliència climàtica del territori, així com la gestió eficient dels recursos naturals. Finalment, s’insta a definir un model de governança «estable, operatiu i reconegut» que permeti coordinar polítiques i serveis a nivell metropolità.
Formulari participatiu
El full de ruta encarregat per la Diputació s’ha elaborat amb la participació de tècnics, agents socioeconòmics i ciutadania. A més, s’ha obert un formulari participatiu perquè, qui vulgui, pugui fer aportacions. «No és un instrument tancat, sinó viu i obert», va assegurar el president de l’Associació per a l’Impuls Metropolità, Roc Muñoz, qui va remarcar que «els grans projectes només avancen quan els construïm amb pragmatisme», fent una crida a «la cooperació i la coordinació».