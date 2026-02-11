MUNICIPAL
Tarragona treu a licitació la reparació de la coberta de la piscina de Sant Pere i Sant Pau
Les empreses interessades poden presentar ofertes fins al 3 de març per una actuació pressupostada en 64.543,46 euros
L’Ajuntament de Tarragona ha publicat la licitació de les obres per arranjar la coberta de la piscina municipal de Sant Pere i Sant Pau, amb un pressupost base de 64.543,46 euros. El termini per presentar propostes finalitza el pròxim 3 de març. La intervenció vol garantir la seguretat de la instal·lació i assegurar el correcte funcionament d’aquest equipament esportiu municipal.
La licitació arriba després de detectar filtracions d’aigua, deteriorament dels materials i problemàtiques en els elements de subjecció a l’actual estructura. Els treballs s'emmarquen en el pla de millora de les instal·lacions esportives municipals que es du a terme des de Tarragona Esports. El termini aproximat d'execució de les obres és de quatre setmanes.