URBANISME
Surt a licitació la construcció del nou dipòsit municipal de vehicles de Tarragona
El projecte, amb un pressupost de més de 706.000 euros, preveu un termini d’execució de tres mesos i mig
L’Ajuntament ha tret a licitació aquest dimecres les obres per edificar el nou dipòsit municipal de vehicles, que s’ubicarà al camí Vell de Salou, s/n (PPU-13). La inversió prevista és de 706.626,94 euros (IVA inclòs) i el termini estimat d’execució és d’uns tres mesos i mig.
El futur equipament disposarà d’espais pavimentats destinats a l’estacionament i maniobra dels vehicles retirats, així com d’una oficina d’atenció al públic adaptada i accessible. També incorporarà tancament perimetral, control d’accés motoritzat i un sistema de seguretat amb videovigilància i il·luminació LED, entre altres prestacions.
Actualment, el dipòsit municipal de vehicles està situat al Camí de l’Ermita de la Salut número 2.