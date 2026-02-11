RECONEIXEMENT
Els Reis d’Espanya lliuren a l’alcalde de Tarragona el Premi Nacional de l’Esport
Rubén Viñuales ha assegurat que «avui és un dia de molt orgull per a Tarragona»
L’Ajuntament de Tarragona ha rebut aquest dimecres el Premi Nacional de l’Esport atorgat pel Consejo Superior de Deportes (CSD), un reconeixement que distingeix la ciutat com la que més ha contribuït a la promoció de l’activitat esportiva a l’Estat durant l’any 2024. El guardó l'han lliurat els Reis d’Espanya, Felip VI i Letizia, en una cerimònia que ha tingut lloc al Palau Reial d’El Pardo, a Madrid, a partir de les 10.30 hores, i ha estat recollit per l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
L'alcalde ha anat acompanyat del conseller d'Esports i Turisme Esportiu, Mario Soler, i, durant la cerimònia de lliurament de premis, el consistori tarragoní ha compartit protagonisme amb altres guardonats de primer nivell internacional com són la futbolista Aitana Bonmatí, els futbolistes Lamine Yamal i Rodrigo Hernández; i els atletes Maria Pérez i Álvaro Martín.
Després de l'acte Rubén Viñuales ha afirmat que «avui és un dia de molt orgull per a Tarragona, ja que hem rebut aquest premi que és un reconeixement a un treball col·lectiu de tota la ciutat i sobretot a un compromís de l'Ajuntament i de la força del nostre teixit esportiu».
«El Consejo Superior de Deportes ens ha concedit aquest premi per ser la ciutat d'Espanya que més va contribuir a la promoció de l'esport de l'any 2024, on la ciutat va acollir 56 cites esportives i va reunir a més de 36.000 esportistes i per exemple a nivell econòmic va tenir un impacte de prop de 10 milions d'euros», afegeix el batlle tarragoní.
«La gent sap que tenim una ferma aposta per el foment de l'esport i també pel turisme esportiu que no frena i que genera moltíssima riquesa a casa nostra. Prova d'això és que aquest 2025 doncs ja s'han superat les xifres del 2024 i el 2026 serà un any absolutament històric ja que tindrem el Tour de França, la Copa de la Reina Femenina Endesa, el Campionat d'Europa de Triatló, els Jocs Special Olympics, entre molts d'altres», ha reconegut satisfet Viñuales.