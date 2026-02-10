JUDICIAL
Mercaderies per l’Interior presenta una demanda davant l’Audiència Nacional contra el tercer carril
L'entitat denuncia que ADIF fa més d’un any que ignora el requeriment judicial per aportar l’expedient complet del tercer carril del Corredor Mediterrani
La plataforma Mercaderies per l’Interior ha formalitzat la demanda davant l’Audiència Nacional en el marc del procediment contenciós administratiu obert contra el Ministeri de Transports i ADIF pel projecte del tercer carril ferroviari del Corredor Mediterrani al seu pas per la costa de Tarragona.
La demanda inclou diversos peritatges que acrediten la inconveniència y el perill del tercer carril al pas per Tarragona i de diverses localitats veïnes, arriba després de més d’un any d’inactivitat d’ADIF, que ha incomplert reiteradament el requeriment del jutge perquè facilités l’expedient administratiu complet del projecte del tercer carril. Aquesta manca de resposta ha impedit l’accés a la documentació clau que hauria de justificar tècnicament, ambientalment i jurídicament una infraestructura d’alt impacte que travessa zones densament poblades i d’elevat valor patrimonial, turístic i mediambiental.
Mercaderies per l’Interior considera «especialment greu» aquesta actitud, ja que vulnera el dret a una tutela judicial efectiva i posa de manifest la manca de transparència d’un projecte que afecta directament la seguretat, la salut i la qualitat de vida de desenes de milers de persones.
Projecte qüestionat
Els recents incidents en l’àmbit ferroviari, amb avaries, incidències a les vies i afectacions greus al servei, posen de manifest la fragilitat de la infraestructura ferroviària actual i reforcen la necessitat d’un model més segur i eficient. En aquest context, la plataforma considera encara més pertinent i urgent la segregació del trànsit de mercaderies respecte del de passatgers.
Diversos experts i organismes especialitzats en logística i transport ferroviari, com FERRMED, fa temps que alerten d’un col·lapse imminent del Corredor Mediterrani, tant per a mercaderies com per a passatgers, si no es resolen els colls d’ampolla estructurals i no es planifica adequadament la circulació de mercaderies. Segons aquests experts, fer passar un volum creixent de trens de mercaderies per línies urbanes i costaneres obsoletes i ja saturades agreuja els riscos, incrementa les incidències i compromet tant la seguretat com la fiabilitat del sistema ferroviari.
Per a Mercaderies per l’Interior, aquests avisos confirmen que apostar pel tercer carril a la línia de la costa és una «solució errònia», que barreja trànsit de mercaderies pesades –moltes d’elles, perilloses– amb serveis de rodalies i mitjana distància, i que multiplica els problemes operatius en un traçat que no està pensat per assumir aquest volum ni aquest tipus de circulacions.
Riscos
El projecte del tercer carril preveu un increment molt significatiu del nombre i de la longitud dels trens de mercaderies, alguns d’ells carregats amb productes químics perillosos procedents del polígon petroquímic de Tarragona, que circularien a escassos metres d’habitatges, centres educatius, platges, càmpings i espais patrimonials.
Aquesta situació comporta riscos evidents en matèria de seguretat, contaminació acústica, vibracions, afectació al patrimoni històric i impacte negatiu sobre l’activitat turística i econòmica dels municipis afectats.
Alternativa
La plataforma recorda que existeix una alternativa viable pel traçat interior, que permetria alliberar la línia de la costa per al transport de passatgers i fer circular les mercaderies lluny dels nuclis poblats, amb més seguretat i eficiència. Aquesta opció compta amb un ampli suport institucional, amb resolucions del Parlament de Catalunya, una Proposició no de Llei del Congrés dels Diputats, acords de la Diputació de Tarragona i de diversos ajuntaments, així com el suport d’entitats econòmiques i empresarials del territori.
La plataforma reitera que el tercer carril per la costa és una solució insostenible i reclama l’impuls urgent del traçat interior com a única opció que garanteix una infraestructura ferroviària moderna, segura, sostenible i plenament integrada al territori.