El Jardí Digital vol ampliar el seu ecosistema a Tarragona
S’ha obert el termini per inscriure’s a Hubdigiart, un programa de professionalització gratuït per a joves artistes digitals
El Jardí Digital estrena Hubdigiart, un projecte que es presenta com un programa d’incubació d’artistes de cultura digital. Els seus impulsors expliquen que, encara que en aparença pugui tenir paral·lelismes amb un curs o una residència, no és una cosa ni l’altra: Hubdigiart vol ser un nou ecosistema on un grup selecte d’artistes desenvolupen, aprenen, col·laboren i exposen els seus projectes durant 90 hores.
El programa ofereix formació en set matèries, que són impartides per professionals en actiu del sector cultural i tecnològic. Es tracta de IA generativa; Art interactiu i Sistemes en Temps Real; Narratives Digitals i Web Art; Fabricació Digital i Prototipatge; So i Música Computacional i Drets d’Autor. A més, proposen treballar sota una mentoria 1 a 1, en comunitat i amb un showcase en què cada projecte tindrà la seva miniweb i un QR per connectar el que és físic amb el que és digital.
Els punts forts de la idea són l’enfocament professional dels continguts, l’existència d’una estructura d’acompanyament i la creació d’una xarxa de treball amb format de comunitat. També és important el fet que els participants podran documentar tot el seu treball en un Processfolio, que recollirà el resultat final però també tot el procés fins a arribar-hi.
«Després de tres anys, a Jardí Digital considerem que ha arribat el moment de consolidar una comunitat en tot l’àmbit que té relació amb les arts digitals», explica Davinia Carolin. La manera de fer-ho, explica la responsable de Jardí Digital, és «concentrant tot el talent humà que ja tenim i sumant-hi persones que vulguin créixer en aquest àmbit». És precisament a aquestes persones a qui s’adreça la convocatòria de Hubdigiart: «Pensem que a Tarragona hi ha un talent increïble, molta gent jove de poc més de vint anys que gairebé són autodidactes».
Tal com es detalla a la pàgina web, hi poden optar artistes de cultura digital en fase emergent o mitjana carrera, que treballin amb la tecnologia com a eina o tema de creació artística, que tinguin un projecte en desenvolupament o una idea sòlida per iniciar-ne un, i vulguin professionalitzar la seva pràctica i connectar amb la comunitat. Les sessions seran en format presencial a Tarragona i també mitjançant una plataforma digital, i es realitzaran d’octubre de 2026 a juny de 2027. El cost és gratuït, perquè el projecte és finançat per la Generalitat.