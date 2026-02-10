POLICIAL
La Guàrdia Civil investiga dues persones a Tarragona per vendre monedes antigues per Internet
Les monedes, d’elevat valor patrimonial, s’oferien en diferents portals de compravenda electrònica
La Guàrdia Civil de Tarragona, a través del Servei de Protecció de la Naturalesa de Tortosa (SEPRONA) ha dut a terme una actuació en el marc d’una investigació relacionada amb la presumpta comissió d’un delicte contra el Patrimoni Històric i espoli.
La investigació es va iniciar després de tenir coneixement de la venda de monedes històriques d’elevat valor patrimonial, a causa de la seva antiguitat i al material noble amb el què estan encunyades, a través de diferents portals de compravenda electrònica.
Com a resultat de les tasques de ciberpatrullatge i investigació desenvolupades durant un període de temps, els agents van aconseguir identificar possibles venedors, així com la presumpta manera d’obtenció de les monedes. Entre les peces ofertes es trobava un dinar d’or de l’època del Califat, amb més de 1.000 anys d’antiguitat; un denari de l’època de l’emperador romà Vitelio, de més de 2.000 anys; i un ral de plata corresponent al regnat de Felip V.
Les monedes intervingudes van ser traslladades al Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, perquè fossin analitzades i verificar la seva autenticitat. El 3 de febrer aquest organisme va emetre un informe confirmant l’autenticitat de les esmentades monedes, així com la seva antiguitat exacta i valoració econòmica i patrimonial.
Com a conseqüència d’aquests fets, s’investiga dues persones com a presumptes autores d’un delicte contra el Patrimoni Històric, i espoli. Les diligències instruïdes han estat entregades al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia d’Amposta i a l’adscripció permanent d’Amposta de la Fiscalía provincial de Medi Ambient de Tarragona.
La Guàrdia Civil recorda que la protecció i conservació del patrimoni històric i cultural és una responsabilitat compartida per tota la societat, sent obligació de tots evitar el seu espoli, comerç il·legal i destrucció, ja que es compon de béns irreemplaçables que formen part de la nostra història comuna.