Societat
Tarragona usarà l'ADN dels gossos per saber de qui són les deposicions del carrer: multes de 1.500 euros
Els animals hauran de passar per la clínica veterinària, on se'ls agafarà una mostra genètica
L'Ajuntament de Tarragona farà censar l'ADN dels gossos amb la finalitat de poder identificar quins animals han deixat deposicions a la via pública i així poder sancionar els propietaris. Aquest dimarts s'ha presentat la mesura i ha arrencat la campanya informativa que s'allargarà fins el 15 d'agost.
A partir d'aleshores, els propietaris dels animals que no estiguin al registre podran ser sancionats amb 1.500 euros. Els animals hauran de passar per la clínica veterinària, on se'ls agafarà una mostra genètica, que se seqüenciarà en un laboratori. Les dades s'afegiran al registre ja existent i s'hi podrà accedir a través d'un codi QR que els animals duran en una placa penjada al coll.
Els propietaris tindran sis mesos per anar a un centre veterinari per fer el cens, que serà obligatori. El preu serà progressiu, de 35 euros els primers dos mesos, 40 euros després i finalment pujarà fins als 45 euros. Tot plegat s'informarà en una campanya en la qual s'enviaran fulletons explicatius a tots els domicilis. La sanció per no tenir l'ADN censat serà de 1.500 euros, que s'afegeix a la de 300 euros per no tenir el gos amb el xip o els també 300 euros per deixar excrements de l'animal al carrer.
El procés és senzill. S'introdueix un bastonet a la boca de l'animal per fer-li un frotis i recollir restes de cèl·lules. Després, es posa en un tub, que té un codi d'identificació amb codi de barres que està relacionat amb el microxip de l'animal. El tub té un líquid que estabilitza la mostra sense necessitat de refrigeració i es porta al laboratori, on se seqüencia l'ADN.
«Aquesta no és una mesura recaptatòria, tant de bo no recaptem ni un cèntim; és una mesura de civisme», ha afirmat l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, que ha afegit que amb el registre es protegeix, «els animals, l'espai públic i el conjunt de la ciutadania».
Enrique Perigüell, directiu de l'empresa ADN Canino -que implementarà el sistema a Tarragona-, ha explicat que a partir del 15 d'agost començaran l'anàlisi de restes de fema a la via pública. Ho faran en «batudes» en les quals un tècnic de la companyia anirà acompanyat d'un agent de la Guàrdia Urbana, que aixecarà acta cada vegada que s'agafi una mostra d'una deposició del carrer. La mostra s'analitzarà i, si hi ha coincidència amb un animal registrat, se sancionarà.
Més enllà de la femta
El registre d'ADN Canino també permetrà relacionar la resta de dades de l'animal. Així, un cop s'hagi fet el cens genètic, el propietari rebrà una placa per penjar-la al gos, i que inclourà un codi QR que dirigirà a una pàgina web amb el nom de l'animal i un telèfon de contacte. A partir d'allà, un tècnic de l'empresa o la policia podran accedir a la resta d'informació de l'animal i del propietari. Per exemple, per contactar-hi en cas que l'animal s'hagi perdut.
ADN Canino ja aplica el seu sistema a més d'un centenar de ciutats de tot l'Estat i en els propers mesos s'estendrà a altres, com Igualada.