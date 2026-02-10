TURISME
La Diputació de Tarragona lidera el conveni Córner per promocionar conjuntament la Costa Daurada
36 ens públics i privats sumen esforços amb una inversió de 426.000 euros per potenciar la destinació turística
La Diputació de Tarragona ha acollit aquest dimarts la presentació de la 21a edició del conveni Córner de la Costa Daurada, un acord que articula la promoció turística conjunta entre 36 entitats públiques i privades. Amb una inversió global de 426.000 euros, el conveni busca coordinar esforços, compartir recursos i optimitzar la visibilitat del territori, amb la Diputació aportant el 71,4 % del total. L’objectiu és reforçar la presència de la Costa Daurada a fires nacionals i internacionals i consolidar una estratègia de promoció turística a llarg termini.
L’estratègia i les actuacions previstes per enguany s’han explicat aquest dimarts al migdia en l’acte de presentació del conveni al Palau de la Diputació de Tarragona, que ha comptat amb la participació de la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó; el president del Patronat de Turisme, Enric Adell, i els representants dels ens signants.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha destacat que «el conveni Córner és més que una suma d’accions individuals, ja que multiplica el valor de cada participant i genera tant beneficis individuals com col·lectius».
Enguany és la 21a edició que se signa el conveni Córner a la Costa Daurada, fet que reflecteix la consolidació del mecanisme. En aquest sentit, el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Enric Adell, ha destacat que el conveni «és una declaració d’intencions sobre com créixer plegats, amb una visió estratègica orientada al llarg termini».
Pel que fa a les actuacions concretes de promoció turística, el conveni permetrà la participació conjunta a un total de 5 fires internacionals, estatals i nacionals: Fira ITB (Berlín, Alemanya), Fira World Travel Market (Londres, Regne Unit), FITUR (Madrid) Fira Navartur (Pamplona) i Fira B-Travel (Barcelona). S’han tingut en compte les fires adreçades al públic final d’interès per a la destinació i les que estan orientades a professionals del sector que són estratègiques per a l’estratègia de promoció turística. A més, es preveuen diverses accions de màrqueting i comunicació d’alt impacte en els tres mercats prioritaris: català, espanyol i francès.
La inversió global i conjunta que recull el conveni Córner 2026 de la Costa Daurada en fires, promocions, comunicació i màrqueting és de 426.000 euros. El Patronat de Turisme de la Diputació hi destina globalment 164.461 euros a fires i promocions i 140.000 euros a Comunicació i Màrqueting, que representa un 71,4% del total. La resta, 164.461 euros, és aportada per la resta de signants, cosa que representa un 28,6% del total de la inversió.
Trenta-sis ens públics i privats han signat el conveni
Ens locals: Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Ajuntament d’Altafulla, Ajuntament de Calafell, Patronat Municipal de Turisme de Cambrils, Ajuntament de Creixell, Ajuntament de Cunit, Ajuntament de Mont-roig del Camp, Reus Promoció, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Torredembarra, Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Ajuntament de Valls, Ajuntament del Vendrell, Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca La Pineda Platja, Ajuntament de Roda de Berà, Patronat Municipal de Turisme de Salou, Consell Comarcal del Baix Camp, Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Consell Comarcal de l’Alt Camp, i Consell Comarcal del Priorat.
Associacions, entitats i empreses: Mancomunitat pel Desenvolupament Integral del Territori MIDIT/Terres de Mestral, Associació Hotelera de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la Província de Tarragona, Associació Hotelera de la Província de Tarragona, Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona, Associació Creació de l’Estació Nàutica Salou-Cambrils-Mont-roig, Associació Priorat Enoturisme, Associació d’Agències de Viatges Receptives de la Costa Daurada, Associació Golf Costa Daurada, Aquopolis Costa Daurada Leisure Parks SA, Port Aventura Entertainment SAU, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Valls, i Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona.