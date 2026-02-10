POLICIAL
Demanen prohibir a una lladre de 61 anys accedir als busos de l'EMT: acumula 33 antecedents
L'arrestada formaria part d’un grup criminal que actua de manera coordinada
La Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos d’Esquadra han detingut una dona de 61 anys relacionada amb múltiples furts comesos a l’interior dels autobusos de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT).
El dijous 5 de febrer, els dos cossos policials van activar un dispositiu conjunt després de tenir indicis que la sospitosa es trobava a la ciutat. Agents del Grup de Delinqüència Urbana dels Mossos d'Esquadra i de la Unitat d’Investigació Bàsica (UIB) de la Guàrdia Urbana van desplegar-se en diferents punts, fins que finalment la van localitzar a l’estació d’autobusos. La dona va ser interceptada quan estava a punt de sostreure el contingut d’una bossa de mà i va quedar detinguda.
La detinguda acumula 33 antecedents per delictes contra el patrimoni i està vinculada també a quatre delictes d’estafa bancària amb targeta, així com a diversos furts lleus. Segons la investigació, formaria part d’un grup criminal que actua de manera coordinada.
El seu modus operandi consisteix a seleccionar víctimes -principalment persones grans o turistes- i actuar en espais públics, cues d’accés als autobusos (tant de l’EMT com d’altres companyies) i estacions. Un cop comès el furt, els membres del grup (entre 2 i 4 persones) abandonen el vehicle i en prenen un altre de línia regular per dificultar-ne la identificació.
Els dos cossos policials han sol·licitat com a mesura cautelar la prohibició d’ús de les línies d’autobús de l’EMT, així com l’accés a les parades, marquesines i espais comuns de l’estació d’autobusos de Tarragona on hi hagi usuaris del servei.