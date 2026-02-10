CARNAVAL
Continua el Carnaval de Tarragona amb el plat fort del cap de setmana: rues, horaris i recorreguts
La Rua de l’Artesania i la Rua de Lluïment ompliran els carrers del centre aquest dissabte i diumenge a partir de les 18 hores
Aquest cap de setmana, el Carnaval de Tarragona entra en el seu tram més intens amb la celebració dels principals actes del programa festiu. Després dels primers dies d’activitats, la ciutat es prepara per viure el plat fort del Carnaval amb les dues grans rues, que convertiran els carrers del centre en un gran escenari de música, color i sàtira.
El Carnaval de Tarragona és una festa marcada per l’espectacularitat, la tradició i la sàtira, amb el Rei Carnestoltes com a fil conductor. L’origen d’aquesta celebració es remunta a les antigues festes romanes, quan es venerava el Rei Saturnalici com a símbol de la disbauxa i la inversió de l’ordre establert.
Les dues grans desfilades tindran lloc durant el cap de setmana. La Rua de l’Artesania, dissabte 14 de febrer, i la Rua de Lluïment, diumenge 15 de febrer, sortiran totes dues a les 18 hores des de l’avinguda Ramon i Cajal, recorreran els principals carrers del centre de la ciutat i finalitzaran a l’avinguda Catalunya.
Concretament, la Rua de l’Artesania reuneix més de 3.000 comparses, que treballen durant tot l’any per transformar la ciutat en un gran espectacle de llum, música i creativitat. L’endemà, la Rua de Lluïment dona protagonisme a les 15 entitats guanyadores de l’edició anterior, que exhibeixen les seves millors disfresses i coreografies amb un alt nivell artístic.
Entre les cites més esperades, també hi destaca la Baixada del Pajaritu, que tindrà lloc el dissabte 14 de febrer d'11 a 12 hores a la plaça del Rei. Es tracta d'una cursa de trastos disfressats que combina humor i desenfrenament pels carrers de la Part Alta i que, des de l’any 2006, s’ha consolidat com una de les tradicions més estimades del Carnaval tarragoní.
Amb aquest intens cap de setmana de rues i activitats, Tarragona continua celebrant una de les seves festes més emblemàtiques, que any rere any omple la ciutat de vida, imaginació i participació ciutadana.