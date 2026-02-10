CARNAVAL
La Bota d'enguany ja llueix a la plaça de la Font inspirada en la Tàrraco romana
El Ninot i la Ninota, per la seva banda, s’han presentat vestits a l’inrevés
Aquest dimarts la plaça de la Font de Tarragona ha estat escenari de la presentació del Bastiment de la Bota i el Ninot i la Ninota. que passaran de ser protagonistes a ser cremats amb el foc purificador de dimarts vinent, abans del dimecres de cendra. A la presentació han assistit la consellera de Cultura, Sandra Ramos; l’artista de Vaula Hub, Raul Martínez; la Reina Carnestoltes XLIII, Anna Belén Romero, de la comparsa Sinhus i el Concubí XXX, Dani Medina, de la comparsa Urban Style.
Enguany, la Bota porta per nom Tarraco Renivat MMXXVI i s'inspira en la renovació del Museu Nacional Arqueològic i el Fòrum de la Colònia, «una peça efímera que ret homenatge al passat romà de la ciutat» segons ha apuntat la consellera. L'obra presenta una bota envellida i esquerdada, com si fos una columna o àmfora romana, amb la inscripció. Al damunt, reposant de costat, hi ha un gran casc romà de centurió, símbol de la història adormida que es desperta. Així mateix l’autor Raul Martínez ha apuntat que «el foc que consumirà la Bota actua com a ritual de transformació i l’obra evoca orgull, resistència i memòria col·lectiva».
Per la seva banda el Ninot i la Ninota s’han presentat vestits a l’inrevés. Es a dir, a la comparsa de la Reina hi anirà el Ninot amb els vestits de Sinhus i a la del Concubí, la Ninota, amb Urban Style. Finalment la consellera Ramos ha agraït «el gran treball artesanal que ha dut a terme un any més el taller valencià Valua que, com les disfresses, s’ha fet de manera minuciosa, molt acurada i amb uns resultats increïbles».