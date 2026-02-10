SUCCESSOS
Accident mortal en un xoc frontal entre tres cotxes a l'N-340 a Tarragona
Els fets han passat a les 06.14 hores a l'alçada de la Móra i tres persones més han resultat ferides
Un conductor ha mort a primera hora del matí de dimarts en un accident de trànsit a l'N-340 a Tarragona, a l'alçada de la Móra. En aquest dos vehicles haurien xocat frontalment al punt quilomètric 1.171. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 06.15 h.
Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal on s’hi han vist implicats dos turismes i un totterreny. A conseqüència d’això, el conductor d’un dels turismes ha mort. Es tracta de CFA. A., de 71 anys i nacionalitat francesa. A més, els efectius del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) han traslladat a una dona menys greu a l’hospital de Santa Tecla i també un home i una dona menys greus traslladats a l’hospital Joan XXIII.
Arran del sinistre, s’han activat set patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques.
Amb aquesta víctima, ja són 8 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes (dades provisionals).