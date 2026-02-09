POLÍTICA
El PP de Tarragona defensa un canvi de rumb en la política migratòria
Martorell aposta per una immigració legal, ordenada i vinculada a la integració i a la inserció laboral
El Partit Popular de Tarragona ha plantejat la necessitat d’impulsar una reforma profunda de la política migratòria amb l’objectiu de posar ordre a la situació actual i garantir una immigració legal, ordenada i humana. Així ho ha expressat la presidenta provincial del PP, Maria Mercè Martorell, en una atenció als mitjans aquest dilluns al matí davant la Delegació del Govern a Tarragona.
Martorell ha fet una crida a aplicar polítiques migratòries «amb seny» i ha criticat tant l’ús electoral del fenomen migratori per part del PSOE com el que ha qualificat de discursos populistes de Vox. Segons ha explicat, el PP treballa per un model que afavoreixi la integració real de les persones que arriben al país.
En aquest sentit, la presidenta provincial ha proposat reforçar els requisits per a l’adquisició de la nacionalitat, amb un major nivell d’exigència lingüística, cultural i constitucional. L’objectiu, ha remarcat, és facilitar una integració efectiva a la societat d’acollida.
Els populars també han defensat que les prestacions socials, com l’Ingrés Mínim Vital, estiguin vinculades a la recerca activa de feina, per garantir que aquestes ajudes arribin a les persones que realment ho necessiten. Martorell ha insistit que cal actuar amb fermesa contra les màfies, però oferir oportunitats a aquelles persones que vulguin prosperar i contribuir al país.